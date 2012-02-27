توسعه و آبادنی شهرستان قدس با انتخاب فرد اصلح میسر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که در شهرداری شهر اندیشه در خصوص تجلیل از نخبگان این شهر انجام شد، امیرحسین خاضع از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و هدایای خود را به رسم یادبود دریافت کرد.

علی آبادی فراهانی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس، اظهار داشت: وی از اعضای فعال بوده که تاکنون سه مقاله در همایش ملی به چاپ رسانده و مجری طرح پژوهشی با عنوان ”بررسی عکس العمل فیزیولوژی گیاه ریحان نسبت به تنش شوری در مرحله رشد اولیه“ نیز می باشد.

اهمیت پروژه های عمرانی و مبلمان شهری در برنامه سال 91 شهرداری قدس

جلسه کمیسیون زیر بنایی شورای اسلامی شهرستان قدس برگزار شد که در این زمینه رئیس کمسیون زیر بنایی شورای اسلامی شهر قدس اظهار داشت: مسائل و مصوبات زیربنایی شورای شهر تاثیر بسزایی در ساختار هر شهری دارد.



فیروز چیوایی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسه فوق بررسی شد، بودجه بخش عمرانی سال 91 بود که در پایان مقرر شد ساخت سالن آمفی تئاتر، باغ پرندگان، پروژه ایران ما پارک ابوریحان، پارک دانشجو، فرهنگسرای جواد، پیاده روسازی معابر اصلی شهر و ساخت فرهنگسرایی در شهرک عزیزی به عنوان اصلی ترین پروژه ها در بخش عمران شهری سال 91 بر محوریت قرار گیرد.

توسعه و آبادنی شهرستان قدس با انتخاب فرد اصلح



رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و روستاها در خصوص برگزاری انتخابات افزود: شناسایی و انتخاب فرد اصلح از سوی مردم به عنوان نماینده مجلس، بخش مهمی از مسیر توسعه و آبادانی شهرستان را هموار می کند.



حسینعلی مقدم اظهار داشت: حضور حداکثری و دشمن شکن مردم با انتخاب فردی اصلح، متعهد، متخصص و دلسوز مردم و نظام خواهد بود که در این زمینه مردم شهرستان با حضوری پرشور و تاثیرگذار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حمایت و پشتیبانی خود از انقلاب، نظام و ولایت فقیه را اعلام کنند.

حضور در انتخابات مشتی بر دهان یاوه گویان



رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قدس گفت: صرف شرکت در انتخابات تعیین کننده و سرنوشت ساز نیست بلکه آنچه که در یک نظام سالم انتخاباتی تعیین کننده است رای دادن آگاهانه است رای دادن مستلزم شرکت در انتخابات است، بنابراین اینکه رأی دادن حق است یا تکلیف از شرکت در انتخابات آغاز می شود.

زهرا افشار افزود: در شرایط کنونی تمامی تلاش‌ها باید به گونه‌ای باشد که حضور مردم در پای صندوق‌های رای که نماد مردمی بودن نظام است افزایش یابد.

برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی انتخابات در قدس



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس از برگزاری مسابقه پیامکی ویژه تحت عنوان نماینده اصلح خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این سازمان اقدام به برگزاری این مسابقه کرده است.



داود حبیبی افزود: از جمله ویژگیهای مهم مردم سالاری دینی انتخابات و مشارکت مردم کشورمان در تعیین سرنوشت خود است و دشمن برای خدشه دار کردن این ویژگی اساسی، سعی در کم کردن حضور مردم در انتخابات دارد.



وی عنوان کرد: علاقمندان شرکت در این مسابقه پیامکی میتوانند جملات و معیار خود برای انتخاب نماینده اصلح را به شماره پیامک 30004688 ارسال کنند که در نهایت پس از بررسی به بهترین جملات به رسم یادبود جوایز نفیسی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اهدا می شود.



حضور پررنگ ورزشکاران شهرقدسی در انتخابات



رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی، به حضور پررنگ ورزش در انتخابات اشاره کرد و گفت:‌ ورزشکاران با نشاط و فعال در شهر همگام با دیگر اقشار جامعه در انتخابات حضوری گسترده خواهند داشت و وفاداری و پایبندی خود به انقلاب و آرمان‌های انقلاب را به اثبات می‌رسانند.



ابوطالب آذربرا اعلام کرد: جامعه ورزشی شهر اعم از مربیان، داوران، ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی، جوانان و تشکل‌‌های فعال در حوزه جوانان چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان با حضور در انتخابات همچون موفقیت در عرصه ورزش افتخار را برای ایران اسلامی به ارمغان می‌آورند.