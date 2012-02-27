برگزاری نشست "رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت"

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاپور اعتماد کارشناس فلسفه علم در این نشست حضور داشته و پیرامون موضوع نشست سخنرانی خواهد کرد.



همچنین موضوع پایان‌نامه سعیده کوکب نیز به رورتی اختصاص دارد و او هم در این نشست حضور و به ارائه پایان نامه خود می پردازد.



مرتضی نوری مترجم کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" رورتی نیز از دیگر سخنرانان این نشست است.



نشست "ریچارد رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت" عصر چهارشنبه 10 اسفند از ساعت 16 و 30 دقیقه در سرای اهل قلم خانه کتاب، به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.