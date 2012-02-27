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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

برگزاری نشست "رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت"

برگزاری نشست "رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت"

نشست "ریچارد رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت" با حضور شاپور اعتماد بعنوان کارشناس فلسفه، چهارشنبه 10 اسفند در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاپور اعتماد کارشناس فلسفه علم در این نشست حضور داشته و پیرامون موضوع نشست سخنرانی خواهد کرد.

همچنین موضوع پایان‌نامه سعیده کوکب نیز به رورتی اختصاص دارد و او هم در این نشست حضور و به ارائه پایان نامه خود می پردازد.
 
مرتضی نوری مترجم کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" رورتی نیز از دیگر سخنرانان این نشست است.
 
نشست "ریچارد رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت" عصر چهارشنبه 10 اسفند از ساعت 16 و 30 دقیقه در سرای اهل قلم خانه کتاب، به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.
کد مطلب 1545193

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