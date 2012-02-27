احتمال انصراف ایران از میزبانی تور آسیایی والیبال ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی یکی از رویدادهای ثبت شده در تقویم کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) است که طی سه سال گذشته نیز به میزبانی ایران و در جزیره کیش برگزار شد. سه سال پیش اولین دوره این رقابت‌ها با همکاری دانشگاه آزاد و به مناسبت گذشت یک ربع قرن از فعالیت‎های این دانشگاه برگزار شد.

طبق توافقات صورت گرفته دانشگاه آزاد همانند دو سال گذشته حمایت مالی برگزاری مسابقات برای امسال را بر عهده گرفت تا این رقابت‎ها طی روزهای 16 تا 18 اسفندماه با جایزه 20 هزار دلاری برگزار شود. به همین منظور کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال برای 32 کشور عضو AVC دعوت نامه شرکت در این رقابت‎ها را ارسال کرد.

فردا سه شنبه مهلت قانونی تعیین شده برای تیم‎های متقاضی شرکت در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به پایان می‎رسد این در حالی است که به جز سه تیم، هنوز هیچ تیم خارجی دیگری برای شرکت در رقابت‎ها اعلام آمادگی نکرده است و همین مسئله منجر به احتمال لغو برگزاری مسابقات از سوی ایران شده است!

اندونزی، قزاقستان و تایلند تنها تیم‎های خارجی هستند که آمادگی خود را برای شرکت در مسابقات به کمیته والیبال ساحلی ایران اعلام کرده‎اند اما سایر تیم‏ها هنوز هیچ پاسخی نسبت به دعوت نامه رسمی ایران برای شرکت کردن در این رقابت‎ها نداده‎اند به همین دلیل مسئولان برگزاری مسابقات شرایط را برای برگزاری رقابت ها مناسب نمی دانند.

احمد خجسته، رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تورآسیایی کیش از نظر شرایط برگزاری مسابقات استاندارد هیچ کمبودی ندارد. جایزه نقدی این رقابت‎ها که بیشتر از سایر تورهای آسیایی است. محل برگزاری مسابقات هم از هر نظر مناسب است. زمانی را هم برای بازی‏ها در نظر گرفتیم که هیچ کشوری میزبان رقابت‏های اینچنینی نیست.

وی تصریح کرد: بعد از ایران، یک دوره مسابقات در تایلند برگزار می‎شود که جایزه آن فقط 10 هزار دلار است یعنی نصف جایزه نقدی تور آسیایی کیش اما خیلی از کشورها در حال اعلام آمادگی برای حضور داشتن در آن هستند اما نمی‎دانم چرا به دعوت ایران پاسخ نمی‌دهند.

رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال تاکید کرد: با این شرایط بعید نیست از میزبانی مسابقات تور آسیایی کیش انصراف دهیم. به هر والیبال ایران در حال حاضر در هر دو بخش سالنی و ساحلی قهرمان آسیاست و ما باید میزبانی داشته باشیم که در خود شان و جایگاه والیبال ایران باشد.

خجسته ادامه داد: انصراف ازمیزبانی پیشنهاد من است که مسئولان فدراسیون هم با آن موافق هستند چون فکر می‌کنیم آسیا نسبت به والیبال ایران بی اعتنایی و بی احترامی می‌کند. البته نمی‌خواهیم پاسخ بی احترامی را با بی احترامی بدهیم اما به هر حال باید از جایگاه والیبال ایران دفاع کرد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد حامی مالی تور آسیایی والیبال کیش است، گفت: مسئولان دانشگاه آزاد تا کنون برای برگزاری مسابقات هزینه زیادی کرده‌اند به همین دلیل برای انصراف از میزبانی باید با آنها هم به توافق برسیم اما در کل با این شرایط بهتر است مسابقات را برگزار نکنیم.

رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال با اشاره به سه تیم متقاضی شرکت در تور آسیایی کیش گفت: اندونزی و قزاقستان اعلام کرده‌اند که به ترتیب با یک و دو تیم به ایران می‎آیند اما تایلند تعداد تیم‎های خود را مشخص نکرده است. ایران هم که مجاز به معرفی سه تیم است. با این شرایط اگر تایلند هم دو تیم معرفی کند می‎توانیم بازی‏ها را با 8 تیم برگزار کنیم در غیراین صورت صلاح به انصراف است.