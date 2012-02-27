به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش ویژه پایاننامههای عملی فارغالتحصیلان بعد از خردادماه 88 در گرایشهای بازیگری و کارگردانی رشته تئاتر است. این بخش به صورت رقابتی برگزار میشود و یک نمایش به عنوان اثر برگزیده معرفی میشود.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران از 23 تا 30 اردیبهشت ماه 91 با دبیری حمید مرادویسی در تهران برگزار میشود.
هنرمندان تئاتر به تماشای "جنوب از شمال غربی" نشستند
هنرمندان و چهرههای عرصه تئاتر این روزها در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش "جنوب از شمال غربی" به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی نشستند.
اسماعیل خلج، حسین پاکدل، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، محمدرضا خاکی، اصغر همت، حمیدرضا نعیمی، عادل بزدوده، افشین هاشمی، علی نرگسنژاد، رضا گوران، بهرام ابراهیمی، رضا صابری، سیروس همتی و برخی دیگر از چهرههای تئاتری این روزها از تماشاگران نمایش "جنوب از شمال غربی" بودهاند.
این نمایش که به موضوع مهاجرت میپردازد با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، فرزین صابونی، فهیمه امنزاده و سینا رازانی به صحنه میرود.
نمایش "جنوب از شمال غربی" طی اجراهای خود پرمخاطبترین نمایش این روزهای مجموعه تئاتر شهر است. این اثر نمایشی ساعت 20 روی صحنه میرود.
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