مراکز عرضه محصولات فرهنگی هنری کشور شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جابری انصاری ظهر دوشنبه در همایش فرهنگی مبارزه با آثار غیرمجاز سمعی و بصری استان اظهار داشت: فرهنگ غنی لرستان، مشارکت مردم این دیار در رشد و توسعه نهادهای اسلامی - ایرانی در طول سالیان کهن و به خصوص بعد از انقلاب شکوهمند ایران خود گواه عزم فرهنگی این خطه ولایت مدار و شهیدپرور است.

وی با اشاره به قرارگیری در میدان جنگ نرم، عنوان کرد: امپریالیسم فرهنگی غرب بداند در تهاجم فرهنگی به دیار دلاورمردانی چون بروجردی ها، احمدی روشن ها و تهرانی مقدم ها هیچگاه نمی تواند قد علم کند.

جابری انصاری با اشاره به برنامه هاز وزارت ارشاد برای مقابله با آثار غیرمجاز فرهنگی و هنری گفت: به منظور فرهنگ سازی و مقابله با عرضه غیرمجاز فرهنگی - هنری که از تهدیدات بارز جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به باورها و ارزشهای اصیل ایرانی - اسلامی است ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی - هنری با تدبیر ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی - هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حال حاضر علاوه بر تلاش شبانه روزی فعالان این ستاد در کنترل بازار عرضه آثار فرهنگی - هنری در سطح کشور اقدامات و برنامه های راهبردی مناسبی در خصوص فرهنگ سازی و آشنایی خانواده ها در این حوزه در دست اجرا است.

وی عنوان کرد: بدیهی است وقتی خانواده ها با شناخت از اینکه یک محصول فرهنگی - هنری اعم از بازی رایانه ای، فیلم، موسیقی، نرم افزار و غیره که به صورت اصلی عرضه می شود دارای چه مشخصاتی است قاعدتا به ورود آثار خارج از این فرآیند که ممکن است به هر طریقی در اختیار فرزندانشان قرار گیرد واکنش نشان می دهند.

جابری انصاری به برنامه های این ستاد اشاره کرد و بیان داشت: در این حوزه در طرح اول در استان تهران با همکاری اتحادیه ویدئو رسانه کشور جایگاههای عرضه آثار شناسایی شده و در سال آینده با شناسنامه دار کردن فعالیت عرضه در قالب صدور گواهینامه فعالیت و صدور کارت هویت برای ویزیتورهای مربوطه در استانها این طرح به طور جدی دنبال می شود.

دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی - هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان سینمایی در کشور، عنوان کرد: امید می رود با تشکیل این سازمان و استفاده از تمام ظرفیتهای فرهنگی و هنری کشور در عرصه سینما ضمن آماده کردن زیرساخت ها، هدف گذاری در جامعه فرهنگی - هنری کشور و همچنین ایجاد اقبال عمومی مردم با کیفی تر شدن محصولات شاهد تحول اساسی در حرکت عظیم فرهنگی کشور با حمایت از آثار و تولیدات داخلی باشیم.

وی ادامه داد: ثمره این امر تقویت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آثار این بخش و عدم پذیرش مصرف کنندگان از آثار غیرمجاز موجود در بازار خواهد بود.

جابری انصاری در ادامه سخنان خود همچنین از عرضه اسباب بازیها در سطح جامعه به عنوان یکی دیگر از مصادیق کالاهای فرهنگی یاد کرد و بیان داشت: یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان نیاز به بازی و اسباب بازی است که باید دارای ویژگیهای مفید و سازنده در راستای شکل دادن به تمایلات عاطفی و روانی کودکان باشد.

دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی - هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در حال حاضر بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و شورای بازرسی نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارهای خوبی را در ماموریت های محوله انجام داده اند که این ستاد نیز بنابر ماموریت صیانت و حمایت از عرضه آثار و محصولات فرهنگی هنری کشور در برنامه های پیش رو دیگر متولیان را یاری خواهد کرد.

جابری انصاری تصریح کرد: همچنین در این حوزه علاوه بر الصاق هولوگرام یا شناسه عرضه، برای محتوا هم درجه سنی در نظر گرفته و اطلاع رسانی می شود.

وی همچنین از برگزاری نخستین همایش صیانت از آثار فرهنگی و هنری در اردیبهشت سال 91 در تهران خبر داد و گفت: همچنین از استاندار لرستان درخواست می کنیم برای تخصیص بودجه فرهنگی به منظور فرهنگ سازی و تبلیغات محیطی در قالب بیلبوردهای داخل شهری و راههای مواصلاتی استان حمایت های لازم را داشته باشند.

دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی - هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین خواستار تشکیل شورای بازرسی آثار فرهنگی و هنری متشکل از بخش خصوصی و دولتی در استان شد و بیان داشت: با تشکیل این شورا نسبت به کنترل بازار و شناسنه دار کردن جایگاههای عرضه در تمامی شهرستانهای استان اقدام خواهد شد.