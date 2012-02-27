لیست جنبش عدالت و مهرورزی در آذربایجان شرقی مشخص شد

جواد بابایی، رئیس شورای سیاست گذاری جنبش عدالت و مهرورزی در آذربایجان شرقی در گقتگو با خبرنگار مهر گفت: جنبش عدالت و مهرورزی با الهام از سخنان امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب و با درک ضرورت حضور جذب حداکثری و دفع حداقلی و همچنین بکارگیری توان و خلاقیت نیروهای جوان و متعهد به نظام و پاسداری از خون شهدا و هدایت آن در جهت توسعه سیاسی ـ فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این جنبش مهمترین ضرورتهای حضور خود را کمک به برخورد شفاف دیدگاهها و آراء موجود درجامعه و اتخاذ روند مثبت تعاطی افکار درقالب تشکلهای مدنی و نیز بسط و توسعه سیاسی و همچنین ترویج روحیه عدالتخواهی و مهرورزی در جامعه می داند.

بابایی لیست کاندیداهای مورد حمایت این جنبش در استان را به شرح زیر اعلام کرد:

حوزه تبریز ، آذرشهر و اسکو

رضا رحمانی ، محمد اسماعیل سعیدی ، محمد حسین فرهنگی ، حجت الاسلام همزبان ، علی آجودان زاده و جمشید تقی زاده

هشترود و چاراویماق

غلامحسین شیری

مرند و جلفا

محمد حسن نژاد

مراغه و عجب شیر

یوسف نجفی

بناب

حجت الاسلام رضا باقری بناب

کلیبر و خدا آفرین

علی حمادی

شبستر

علی آقام علیلو

ورزقان

الهویردی دهقانی

ملکان

اسدالله خدیوی

بستان آباد

محمد وحدتی هلان

اهر و هریس

محمد دهقانی