لیست جنبش عدالت و مهرورزی در آذربایجان شرقی مشخص شد

جواد بابایی، رئیس شورای سیاست گذاری جنبش عدالت و مهرورزی در آذربایجان شرقی در گقتگو با خبرنگار مهر گفت: جنبش عدالت و مهرورزی با الهام از سخنان امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب و با درک ضرورت حضور جذب حداکثری و دفع حداقلی و همچنین بکارگیری توان و خلاقیت نیروهای جوان و متعهد به نظام و پاسداری از خون شهدا و هدایت آن در جهت توسعه سیاسی ـ فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: این جنبش مهمترین ضرورتهای حضور خود را کمک به برخورد شفاف دیدگاهها و آراء موجود درجامعه و اتخاذ روند مثبت تعاطی افکار درقالب تشکلهای مدنی و نیز بسط و توسعه سیاسی و همچنین ترویج روحیه عدالتخواهی و مهرورزی در جامعه می داند.
بابایی لیست کاندیداهای مورد حمایت این جنبش در استان را به شرح زیر اعلام کرد:
حوزه تبریز ، آذرشهر و اسکو
رضا رحمانی ، محمد اسماعیل سعیدی ، محمد حسین فرهنگی ، حجت الاسلام همزبان ، علی آجودان زاده و جمشید تقی زاده
هشترود و چاراویماق
غلامحسین شیری
مرند و جلفا
محمد حسن نژاد
مراغه و عجب شیر
یوسف نجفی
بناب
حجت الاسلام رضا باقری بناب
کلیبر و خدا آفرین
علی حمادی
شبستر
علی آقام علیلو
ورزقان
الهویردی دهقانی
ملکان
اسدالله خدیوی
بستان آباد
محمد وحدتی هلان
اهر و هریس
محمد دهقانی
نظر شما