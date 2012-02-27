روزانه 2.5 مورد سرطان جدید در خراسان جنوبی شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی دهقانی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه بیماری های خاص استان، آمار کل بیماران سرطانی طی پنج ماهه نخست امسال را 336 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: طی بررسی انجام شده روزانه 2.5 کیث بیمار سرطانی جدید در استان شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 23 مورد سرطان پستان، 21 مورد دستگاه اداری، 15 مورد لنفوم، یک مورد دستگاه گردش خون، 14 مورد مری، 26 مورد معده، 15 مورد پوست، 14 مورد دستگاه تنفسی، چهار مورد دستگاه غدد، 156 مورد سایر و.. بوده است.

دهقانی به اقدامات دانشگاه در راستای فرهنگ سازی بیماری های خاص در بین مردم اشاره کرد و ادامه داد: میانگین امید به زندگی در افراد مبتلا به بیماری های ژنتیک در استان بالا رفته است.

وی هموفیلی و تالاسمی را دو بیماری ژنتیک شایع در استان عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر رشد بیماری هموفیلی در استان مهار شده و همچنین از سال 87 تاکنون بیماری تالاسمی در استان تنها نیم درصد رشد داشته است.

مسئول واحد بیماری های خاص دانشکاه علوم پزشکی بیرجند به وجود 41 نفر بیمار دیالیزی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون پنج نفر در استان یپوند اعضا شدند.

وی به آمار بیماری های خاص در استان اشاره کرد و ادامه داد: طی پنج ماهه امسال 114 نفر هموفیلی، 64 نفر تالاسمی، 116 نفر پیوند اعضا، 321 نفر سرطانی و دو هزار و 689 نفر مبتلا به دیابت بوده اند.

دهقانی از رشد بیماری ام اس در کشور خبر داد و گفت: این رقم در استان نیز رو به افزایش بوده و باید برای پیشگیری از روند رشد این بیماری برنامه ریزی شود.

وی بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، ms و پیوند اعضا را از جمله بیماری های حوزه فعالیت بیماری های خاص برشمرد و افزود: این واحد متشکل از واحدهای دیالیز آموزشی، پیشگیری از بروز بیماری های مزمن کلیه، پیوند اعضا، تالاسمی، هوفیلی و ام اس است.

وی با تاکید بر اینکه پرسنل پرستاری بیماری های خاص در استان به روز هستند، تصریح کرد: طی برنامه ریزی انجام شده هر ماه یکبار دوره های آموزشی ویژه پرسنل این واحدها برگزار شده و اطلاعات پرسنل استان به روز می شود.

دهقانی علت توجه ویژه به این بیماران را مزمن بودن بیماری، نداشتن درمان قطعی، تحمیل هزینه های درمانی زیاد و وجود تشکل های صنفی در جامعه، فناوری پیچیده ارائه خدمات و داروهای گران قیمت و متنوع برشمرد و بیان کرد: این بیماران با توجه به شرایط ویژه نیازمند توجه ویژه ای از سوی مسئولان هستند.

مسئول واحد بیماری های خاص دانشکاه علوم پزشکی بیرجند نداشتن واحد پیوند کلیه و شیمی درمانی را از مهمترین معضلات بخش درمان استان دانست و اظهار داشت: این موضوعات به دلیل اهمیت ویژه طی سال آینده به طور جدی پیگیری می شوند.