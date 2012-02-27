سرباز وظیفه در دریاچه پشت سد استقلال غرق شد

محمد بازماندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر غرق شدن یک سرباز وظیفه در دریاچه پشت سد استقلال میناب عنوان کرد: در ساعت 11 و 15 دقیقه پیش ازظهر دوشنبه جوانی که از پرسنل وظیفه پاسگاه مستقر در سد استقلال میناب به دلیل آبتنی در دریاچه غرق شد.

وی عنوان کرد: این سرباز وظیفه به عنوان نیروهای مجری و ضابط قانونی برای حفاظت و نظارت در تردد بازدیدکنندگان در پاسگاه انتظامی در سد استقلال میناب مستقر بود.

بازماندگان اظهارداشت: با وجود حضور به موقع نیروهای آتش نشانی شهر میناب در محل حادثه تلاش برای یافتن جسد به علت نبودن تجهیزات غواصی امکان پذیر نبود و از مرکز استان درخواست اعزام یک تیم امداد و نجات غواصی شده است.

مدیر آب منطقه ای میناب اضافه کرد: شنا در دریاچه پشت سد استقلال میناب تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، جسد این سرباز در کف دریاچه است و امکان انجام عملیات امداد و نجات با توجه به تجهیزات آتش و نشانی میناب امکان پذیر نیست.