  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

سرباز وظیفه در دریاچه پشت سد استقلال غرق شد

سرباز وظیفه در دریاچه پشت سد استقلال غرق شد

میناب - خبرگزاری مهر: مدیر آب منطقه ای شهرستان میناب گفت: یک سرباز وظیفه در دریاچه پشت سد استقلال میناب غرق شد.

محمد بازماندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر غرق شدن یک سرباز وظیفه در دریاچه پشت سد استقلال میناب عنوان کرد: در ساعت 11 و 15 دقیقه پیش ازظهر دوشنبه جوانی که از پرسنل وظیفه پاسگاه مستقر در سد استقلال میناب به دلیل آبتنی در دریاچه غرق شد.

وی عنوان کرد: این سرباز وظیفه به عنوان نیروهای مجری و ضابط قانونی برای حفاظت و نظارت در تردد بازدیدکنندگان در پاسگاه انتظامی در سد استقلال میناب مستقر بود.

بازماندگان اظهارداشت: با وجود حضور به موقع نیروهای آتش نشانی شهر میناب در محل حادثه تلاش برای یافتن جسد به علت نبودن تجهیزات غواصی امکان پذیر نبود و از مرکز استان درخواست اعزام یک تیم امداد و نجات غواصی شده است.

مدیر آب منطقه ای میناب اضافه کرد: شنا در دریاچه پشت سد استقلال میناب تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، جسد این سرباز در کف دریاچه است و امکان  انجام عملیات امداد و نجات با توجه به تجهیزات آتش و نشانی میناب امکان پذیر نیست.

کد مطلب 1545207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها