پایان تلخ توهم های مرد شیشه ای

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 30 بهمن ماموران کلانتری 138 جنت آباد از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان یک درگیری منجر به قتل در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی در خیابان 35 متری گلستان قرار گرفتند .

ماموران پس از حضور در محل، با جسد پیرمردی 75 ساله به نام محمد روبرو شدند که بر اثر ضربات چاقو، در مقابل در ورودی واحد مسکونی خود به قتل رسیده بود.

بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی اعلام و به دستور رودگر ، بازپرس شعبه چهارم ویژه قتل دادسرای امور جنایی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

پسر مقتول در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعتی قبل ، مادر یکی از دوستانم به نام علی 41 ساله با من تماس گرفت و عنوان داشت که علی در حال آمدن به در منزل ما بوده تا با من درگیر شود و به همین علت از من خواست تا در خانه را برای او باز نکنم .

در ادامه تحقیقات ، پیمان در خصوص اختلاف میان خود و علی به کارآگاهان گفت : من از حدود 5 سال پیش از طریق برادر علی با او دوست شده و طی این مدت با یکدیگر شیشه مصرف می کردیم تا اینکه پس از مدتی علی به خاطر توهم ناشی از مصرف شیشه این موضوع را مطرح می کرد که من دستگاهی را در مغز او کار گذاشته ام که ایجاد سر و صدا کرده و آرامش او از میان برده است .

همزمان با تحقیقات انجام شده ، کارآگاهان اداره دهم در بررسی های خود از مجتمع مسکونی محل ارتکاب جنایت مطلع شدند که در های ورودی و پارکینگ مجتمع مجهز به سیستم دوربین های مداربسته بوده و کلیه ورود و خروج افراد و وسایل نقلیه در ساعات شبانه روز توسط این دوربین ها ضبط می شود. بلافاصله تصاویر دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار گرفت و تصویر علی در حین ورود و همچنین خروج از مجتمع مورد شناسایی قرار گرفت .

با توجه به اطلاعات بدست آمده ، دستگیری علی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت اما پس از وقوع جنایت علی از محل زندگی خود متواری شده بود .پس از انجام اقدامات پلیسی و چندین روز مراقبت های نامحسوس ، سرانجام وی چهارم اسفند در زمان ورود به منزل پدری و قبل از هرگونه اقدام به فرار از دست کارآگاهان دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال پیدا کرد .

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : چاقو را برای زدن پیمان تهیه کرده بودم و اصلا قصد اینکه فرد دیگری را با چاقو بزنم نداشتم ولی چون صداهای ایجاد شده در سرم، مدت 5 سال بود که مرا شکنجه و آزار می داد و پیمان را مقصر اصلی آن می دانستم ، دیگر طاقت نیاورده و در روز حادثه به منزل پدری پیمان رفتم . در حالیکه پدر پیمان در مقابل در واحد مسکونی خود شارژ ساختمان را پرداخت و قصد بازگشت به داخل خانه را داشت از او سؤال کردم که "پیمان کجاست ؟"و او در پاسخ گفت که پیمان به آمریکا رفته است. وقتی دیدم راه به جایی ندارم ، به خاطر جواب دادن های سربالا از سوی پدر پیمان ، ناگهان عصبانی شده و با چاقو به او حمله کرده و پس از زدن چند ضربه چاقو از مجتمع فرار کردم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت ، متهم به دستور قاضی رودگر و برای انجام تحقیقات تکمیلی با قرار بازداشت موقت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.