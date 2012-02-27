احداث پایانه حمل و نقل عمومی در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم شفیعی با اشاره به اینکه تقاطع خیابان پاسداران با خیابان مغان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شمال غربی منطقه 4 و در فصل مشترک با حریم منطقه 3 شهرداری قرار دارد، اظهار داشت: این تقاطع به واسطه کاربری های مسکونی و تجاری در اطراف و معابر شریانی حائز اهمیت در دو منطقه است و با توجه به پر تردد بودن این محل ، اقدام به احداث پایانه حمل ونقل عمومی کردیم.

وی افزود: به همین منظور از زمین بایری که در ضلع جنوب شرقی تقاطع ، در وسعتی بالغ بر 4500 متر مربع قرار داشت جهت دسترسی آسان شهروندان به حمل ونقل عمومی در منطقه استفاده کردیم.

معاون حمل و نقل ترافیک منطقه 4 با تاکید بر اهمیت احداث این پایانه گفت: راه اندازی خطوط ترانسفر تاکسی از مبدا پاسداران به مقاصد رسالت، لویزان، ناصرخسرو، سید خندان و پیچ شمیران با 326 دستگاه و مینی بوس از مبدا خیابان مغان به مقصد رسالت با ناوگانی بالغ بر 68 دستگاه ، اهمیت احداث این پایانه کاملا مشهود است.

وی ادامه داد : فاز دوم تعریض خیابان مغان بر اساس طرح تفضیلی نیز با عقب نشینی و احداث دیوار در ضلع شرقی خیابان و در صورت نیاز به دو طرفه کردن این معبر از دیگر تمهیدات و برنامه های معاونت حمل و نقل عمومی منطقه است.

شفیعی افزود: بهره برداری از این پایانه در آینده نزدیک تاثیرات قابل ملاحظه ای را در کاهش تاخیرات ، روانی ترافیک و ساماندهی تقاطع مغان - پاسداران و نیز دسترس آسان و سریع شهروندان به حمل و نقل عمومی میسر سازد.