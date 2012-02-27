حفاری تونل صدر - نیایش 25 اسفند به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز عوارض نوسازی ، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند با بیان این مطلب اظهار کرد: امروز تمام شهروندان می توانند با ورود به پرتال شهرداری دقیقا مشاهده کنند که ما چقدر درآمد کسب کرده ایم و آن را کجا و چگونه خرج کرده ایم که این شفافیت می تواند بستر ساز اعتماد بیشتر مردم به مجموعه شهرداری شود و شهرداری را متعلق به خودشان بدانند و این مهمترین خواسته ما است .

شهردار تهران افزود: این شهر آنقدر ذخیره های مادی و معنوی دارد که خیلی بهتر از این ها می شود آن را اداره کرد به طور مثال در مورد ترافیک که خیلی ها آن را معضلی لاینحل می دانند اگر دست به دست هم دهیم طی چهار سال می توانیم این مشکل و آلودگی هوا را حل کنیم.

وی اظهار کرد: تونل رسالت به طول دو کیلومتر 11 سال زمان برد تا ساخته شود اما پس از آن تونل توحید به طول 5 کیلومتر را 30 ماهه ساختیم. امروز نیز تونل صدر نیایش به طول 10 کیلومتر را با سرعت مناسبی پیش می بریم که تا 25 اسفند ماه همه حفاری تونل تمام می شود و سال دیگر این تونل آماده بهره برداری می شود.

قالیباف در پایان تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم این شهر را در بعد مادی و معنوی و کیفیت زندگی را آنچنان پیش ببریم که زیبنده نظام اسلامی، فرهنگ ایرانی و اسلامی و مردم نجیب و شریف کشورمان باشد.