آغاز واگذاری 300 شهرک و ناحیه صنعتی در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی با اشاره به ابلاغ آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی، گفت: با توجه به تصویب قانون نحوه واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی در مجلس و ابلاغ ایین نامه اجرایی آن توسط دولت، بستر مناسب برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در راستای اجرای قانون اصل 44 فراهم شده است.

به گفته وی، از این پس شرکتهای تابعه این سازمان با تاسیس شرکتهای خدماتی با مشارکت بخش خصوصی می توانند، اولین گام را در توسعه خصوصی سازی بردارند.

مولایی تصریح کرد: با واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی رفته رفته سهم شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، از اراضی شهرکها به صفر می رسد و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.

به گفته مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکتهای زیر مجموعه این سازمان پس از واگذاری کلیه اراضی، نقش حاکمیتی و نظارتی را دنبال خواهند کرد و دخالتی درامور مربوط به تصدیگری نخواهند داشت.

وی همچنین افزود: شرکتهای‌خدماتی که با مشارکت بخش خصوصی در شهرکها تاسیس می‌شود نیز با کاهش سهم شرکتهای تابعه سازمان،کاملا خصوصی‌شده و شرکت‌شهرکهای‌صنعتی استان مربوطه،سهمی درآن نخواهد داشت.

موحدی از بهره مندی واحدهای صنعتی کشور از اعتبارهای صندوق توسعه ملی در سال آینده خبر داد و تاکید کرد: با افزایش بودجه ای که در ردیفهای فنی و اعتباری و نیز در بخش زیرساختی و نوسازی واحدهای صنعتی کشور در سال 91 در نظر گرفته شده است، سال آینده شاهد شکوفایی این حوزه در صنعت کشور خواهیم بود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به تعامل مناسب صندوق ضمانت از صنایع کوچک با بانکها و صاحبان صنایع گفت: خوشبختانه ضمانتنامه های صادره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک طی این مدت 813 درصد افزایش یافته که این نشان از تعامل مناسب صندوق با بانکها است.

مولایی با تاکید بر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارات صندوق بیشتر شود سرمایه گذاران بیشتری تحت پوشش قرار می گیرند.چراکه صندوق ضمانت صنایع کوچک با تامین کسری وثایق صنعتگران کمک بزرگی به پایداری سرمایه گذاران در عرصه تولید می کند.به گفته معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت رفع مشکل صنعتگران به رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور می انجامد که مورد تاکید وزیر محترم صنعت،معدن وتجارت در بخش تولید است.