گواهینامه تولید خودپرداز داخلی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ارزیابی فرآیند طراحی و تولید خودپرداز در شرکت خدمات انفورماتیک، گواهی تولید خودپرداز داخلی را برای این شرکت صادر کرد.

درپی اعلام مصوبه هیات دولت مبنی بر تامین دستگاه های خودپرداز مورد نیاز بانکها از تولید کنندگان داخلی، شرکت خدمات انفورماتیک نسبت به ارائه خودپرداز داخلی و اخذ گواهینامه تولید اقدام کرد.

این شرکت با تلاش متخصصان داخلی موفق به طراحی و تولید خودپرداز داخلی با نام "فرادیس" شد.

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای کاربردی و سیستمی دستگاه خودپرداز شرکت خدمات انفورماتیک برپایه استاندارد جهانی WOSA/XFS انجام شده است.