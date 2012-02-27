نمایشگاه صنایع دستی الجزایر در تهران برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت الجزایر در تهران با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان نمایشگاهی را تحت عنوان "صنایع دستی سنتی الجزایر" در مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران (تهران، نیاوران، میدان شهید باهنر) برگزار کرده است.

این نمایشگاه از امروز لغایت سیزدهم اسفند ماه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر بر پا است. در این نمایشگاه زینت آلات، لباس های سنتی، سرامیک، کنده کاری روی چوب، مس، فرش، نقاشی با ماسه و ... به معرض نمایش گذاشته می شود.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است.