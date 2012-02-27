به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست پرفروشترین کتابهای داستانی جهان در سال 2011 از سوی واشنگتن پست منتشر شد.
1. «بازیهای خصوص» به قلم جیمز پاترسون و مارک سولیوان: یک داستان مرموز جنایی که در آن قتلی در بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن به وقوع میپیوندد.
2. «شلیک مرگبار» نوشته وینس فلاین: ماموریتهای میچ در نخستین سال فعالیتش در سیا را روایت میکند.
3. «من شماره تو را دارم» نوشته سوفی کینسلا: یک تلفن دوران خوش نامزدی زن جوانی را بر هم میزند.
4. «هدیه گرگ» نوشته آن رایس: مردی اهل کالیفرنیای شمالی همزمان یک گرگ است.
5. « دفاع از ژاکوب» به قلم ویلیام لندای: پسر یک دستیار دادستان مطرح متهم به قتل میشود و خانوادهاش را به مخمصه میاندازد.
6. «مرگ به پمبرلی میآید» نوشته پی. دی. جیمز: کمی قتل را به «غرور و تعصب» جین اوستن بیفزایید.
7. «مخفیانه: یک مظنون» نوشته جیمز پاترسون و ماکسین پائترو: بنیانگذار یک شرکت مطرح، مظنون اصلی قتل معشوقه سابقش میشود.
8. «جبهه خانگی» نوشته کریستین هان: ماموریتهای دریایی به آن سوی آبها بر زندگی مشترک یک زن افسر نیروی دریایی اثرات سو میگذارد.
9. «11/22/63» نوشته استفان کینگ: به یک پروفسور انگلیسی متواضع این شانس داده میشود که با ممانعت از ترور جان اف کندی روند تاریخ را تغییر دهد.
10. «مرا بگیر» نوشته لیزا گاردنر: زنی با باور به اینکه قربانی بعدی یک قاتل حرفهای است به کمک کارآگاه دی. دی. وارن برای دستگیری وی میرود.
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