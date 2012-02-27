  1. هنر
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

به انتخاب واشنگتن‌پست/

بازی‌های خصوصی پرفروش‌ترین کتاب داستان جهان در سال 2011 شد

بازی‌های خصوصی پرفروش‌ترین کتاب داستان جهان در سال 2011 شد

واشنگتن پست، فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های داستانی جهان در سال 2011 را اعلام کرد که در میان این فهرست، کتاب بازی‌های خصوصی رتبه اول را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های داستانی جهان در سال 2011 از سوی واشنگتن پست منتشر شد.

1. «بازی‌های خصوص» به قلم جیمز پاترسون و مارک سولیوان: یک داستان مرموز جنایی که در آن قتلی در بازی‌های المپیک تابستانی 2012 لندن به وقوع می‌پیوندد.

2. «شلیک مرگبار» نوشته وینس فلاین: ماموریت‌های میچ در نخستین سال فعالیتش در سیا را روایت می‌کند.

3. «من شماره تو را دارم» نوشته سوفی کینسلا: یک تلفن دوران خوش نامزدی زن جوانی را بر هم می‌زند.

4. «هدیه گرگ» نوشته آن رایس: مردی اهل کالیفرنیای شمالی همزمان یک گرگ است.

5. « دفاع از ژاکوب» به قلم ویلیام لندای: پسر یک دستیار دادستان مطرح متهم به قتل می‌شود و خانواده‌اش را به مخمصه می‌اندازد.

6. «مرگ به پمبرلی می‌آید» نوشته پی. دی. جیمز: کمی قتل را به «غرور و تعصب» جین اوستن بیفزایید.

7. «مخفیانه: یک مظنون» نوشته جیمز پاترسون و ماکسین پائترو: بنیانگذار یک شرکت مطرح، مظنون اصلی قتل معشوقه سابقش می‌شود.

8.  «جبهه خانگی» نوشته کریستین هان: ماموریت‌های دریایی به آن سوی آب‌ها بر زندگی مشترک یک زن افسر نیروی دریایی اثرات سو می‌گذارد.

9. «11/22/63» نوشته استفان کینگ: به یک پروفسور انگلیسی متواضع این شانس داده می‌شود که با ممانعت از ترور جان اف کندی روند تاریخ را تغییر دهد.

10. «مرا بگیر» نوشته لیزا گاردنر: زنی با باور به اینکه قربانی بعدی یک قاتل حرفه‌ای است به کمک کارآگاه دی. دی. وارن برای دستگیری وی می‌رود.

کد مطلب 1545223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها