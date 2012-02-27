18بیمار خاص در خراسان جنوبی مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ضیائی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه بیماری های خاص استان، اظهار داشت: مشکلات بیماران هموفیلی استان در دو بعد حمایت و درمانی بوده و نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است.

وی با بیان اینکه مشکل مسکن بیماران خاص توسط کمیته امداد، بهزیستی و خیرین تا حدودی مرتفع شده است، افزود: تاکنون به 18 بیمار در مناطق شهری استان مسکن واگذار شده و این در حالی است که مشکل مسکن بیماران در مناطق روستایی با چالش مواجه است.

ضیائی با بیان اینکه هم اکنون 15 الی 20 نفر در سطح روستاها نیازمند مسکن هستند، عنوان کرد: به گونه ای برنامه ریزی شود که این بیماران واجد شرایط دریافت مسکن قرار گرفته و مشکلات اقتصادی این قشر مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه 42 زن ناقل هموفیلی در استان شناسایی شده است، افزود: طی برنامه ریزی انجام شده اقدامات پیشگیری برای تولد فرزند مبتلا به هموفیلی از این زنان صورت گرفته است.

ضیائی با اشاره به اینکه بیماران هموفیلی به دلیل خونریزی های مفاصل قادر به انجام فعالیت های سنگین نبوده و به دلیل نبود شغل مجبور به انجام کارگری در سطح شهر هستند، اظهارداشت: هزینه درمان این بیماران بالا بوده و نبود اشتغال مهمترین مشکل این بیماران است که هزینه های بالایی برای دولت و خود بیمار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه درمان این بیماران با مشکل خاصی مواجه نبوده و به صورت رایگان انجام می شود، تصریح کرد: مشکل اصلی در این حوزه دفترچه های بیمه بوده که باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتفع شود.