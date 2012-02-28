فقها باید برای استخراج احکام از بطن دین تلاش کنند

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد در مورد وظیفه فقها و نهاد دین در حراست از مردمسالاری دینی به خبرنگار مهر گفت: دو اصل شریعت و امت اسلامی در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. شریعت نسخه‎ای است که خداوند برای هدایت بشر نوشته و مردم برای قوام و استمرار امور خود نیاز به این نسخه دارند که اجرا و مدیریت آن بر عهده فقها است.

وی افزود: فقها عارف به دین و آشنا و امین خدا و پیامبر(ص) و اهل بیت هستند و وظیفه‏ اجرای نسخه هدایت بشر بر عهده ولی فقیه مبسوط الید زمانه است. فقیه هم باید در استخراج احکام دینی از متن دین تلاش کند و زمینه اجرای این احکام در جامعه را فراهم کند. یعنی مسئله اصلی در حکومت اسلامی و در ارتباط با مردم و مردمسالاری، ولایت فقیه است.

رستم نژاد تصریح کرد: در شریعت هیچ کس حق دخالت ندارد یعنی فقط صاحب آن یعنی خداوند هدایتگر است. ولی در اموری که به زندگی مادی مردم مربوط می‏شود یعنی اجرای احکام شریعت، مصلحت اندیشی و مشورت و شورا مطرح می‎شود. نهادهای دینی و فقها باید این مسئله را (اجرای احکام) در مردم نهادینه کنند.

این محقق و پژوهشگر علوم دینی در مورد حب دنیا و حب نفس که برخی به آن گرفتار می شوند نیز گفت: علاج این بیماری سیاسی در دو بُعد شخصی یعنی مبارزه با هواهای نفسانی ودوم بُعد حکومتی است یعنی نیروهای نظارتی با استفاده از قوه قهریه مانع تخطی افراد از موازین اسلامی بشوند. فهم این نکته که مقام برای من امتحان الهی است و اگر از این فرصت درست استفاده نکنم ممکن است جهنمی برایم فراهم شود در مهار حب دنیا مؤثر است.