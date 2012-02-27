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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مصدومیت نوروزی جدی نیست/ همه پرسپولیسی‌ها به دیدار با الهلال می‌رسند

مصدومیت نوروزی جدی نیست/ همه پرسپولیسی‌ها به دیدار با الهلال می‌رسند

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس مصدومیت هادی نوروزی و سایر بازیکنان مصدوم این تیم را جدی ندانست.

وجیه‌الله چشمه‌سری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت هادی نوروزی ضمن بیان مطلب فوق گفت: هادی نوروزی در جریان دیدار با پیکان از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد که در حال حاضر برنامه‌های فیزیوتراپی را پیگیری می‌کند.

وی در مورد وضعیت سایر بازیکنان پرسپولیس هم اظهار داشت: مصدومیت وحید هاشمیان، مهرداد اولادی و حمید علی عسگر هم برطرف شده و در تمرین امروز حضور داشتند.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در مورد وضعیت ایمون زاید نیز خاطرنشان کرد: مصدومیت این بازیکن هم جدی نیست و با برگزاری تمرینات فیزیوتراپی بزودی در تمرینات گروهی حضور خواهد یافت.

چشمه سری در پایان در مورد اینکه بازیکنان مصدوم پرسپولیس به دیدار با الهلال می‌رسند، گفت: تمام بازیکنان به آن بازی می‌رسند و می‌‎تواند برای پرسپولیس در آن مسابقه مهم به میدان بروند.

دیدار تیم‌‌های فوتبال الهلال عربستان و پرسپولیس ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز هفدهم اسفندماه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1545236

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