به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران مسلمان فرانسه به دنبال مجموعه رویدادهایی که برای تخریب مساجد با هدفهای نژادپرستانه صورت گرفت، اظهارات مناقشه برانگیز وزیر کشور فرانسه و ادعای رهبر حزب جناح راست افراطی مبنی بر حلال بودن همه گوشتهای پاریس درخواست خود را برای مبارزه با اسلام هراسی مورد تأکید قرار دادند.

در واپسین اقدامات اسلام هراسانه در فرانسه علیه مساجد این کشور در روزهای 31 ژانویه، 28 ژانویه و 17 ژانویه می توان به شعارهایی اشاره کرد که نژادپرستان و افراط گرایان ضد اسلام روی دیوارهای این مساجد نوشته اند.

گزارش منتشر شده از سوی گروه نظارت بر جرایم اسلام هراسانه مستقر در پاریس تأکید دارد شمار حملات اسلام هراسانه در فرانسه در سال 2011 در مقایسه با سال پیش از آن 34 درصد افزایش یافته است.

عبدالله ذکری رئیس این گروه اظهار داشت طی نامه ای به رئیس جمهور این کشور که زمانی اسلام هراسی را ناچیز شمرد اظهار داشته است که مسلمانان در این کشور از جایگاه مساوی با مسیحیان و یهودیان برخوردار هستند.

وی افزود: اقدامات و تهدیدهایی که موضوع شکایتهای رسمی به پلیس بوده از 116 مورد سال 2010 به 155 مورد در سال 2011 رسیده که به نوعی افزایش 9/33 درصدی داشته است.

براساس اظهارات ذکری حدود 38 رویداد خشونت آمیز و حریق عمدی در مساجد مسلمانان و مراکز اسلامی گزاش شده که این تعداد در سال 2010 ، 22 مورد بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد سارکوزی که این نامه را در ماه دسامبر دریافت کرده این اقدامات را محکوم و به نگرانی های مسلمانان چون سایر پیروان ادیان توجه کند.

حیدر دمیریوک رئیس شورای اسلامی فرانسه اظهار داشت که تحقیقات انجام شده از سوی شورای وی نیز نشان دهنده افزایش اسلام هراسی در فرانسه است.

وی گفت: برخی افراد بر سر آتش زدن مساجد زندانی شده اند اما هنوز هم قانونگذاری در این عرصه ناکافی است. دولت باید روی این مسئله تمرکز کند، اسلام هراسی را محکوم کرده و قوانین بهتری تصویب کند.

سخنگوی انجمن جوانان مسلمان نیز اظهار داشت که این احساس در میان مسلمانان فرانسه که سارکوزی تلاش می کند اسلام هراسی درحال رشد را کم اهمیت نشان دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری شانس بیشتری داشته باشد درحال قوت گرفتن است.

وی افزود: رئیس جمهور فرانسه در رابطه با ممنوعیت روبنده در صف اول ایستاد و اکنون در نظر دارد رأی طرفداران جناح راست را به خود جلب کند.

اوایل ماه جاری نیز وزیر کشور فرانسه اظهار داشت همه تمدنها ار ارزش مساوی برخوردار نیستند.

این اظهارات نخستین موارد مناقشه برانگیزی نبود که گئان مطرح کرد. سال گذشته وی در مصاحبه با روزنامه لوموند گفت فرانسوی ها می خواهند کشورشان فرانسوی باقی بماند. فرانسه به علت عدم کنترل مهاجرت گاهی به نظر می رسد که دیگر خانه فرانسوی ها نیست.

بسیاری از سیاستمداران فرانسوی گئان را متهم به جلب آرای طرفداران جناح راست افراطی می کنند و این اظهارات را عاملی برای آن درنظر می گیرند.