برگزاری همایش رزمی فرهنگی خواهران بسیجی/یادواره شهدای هویزه در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر در یادواره شهدای هویزه گفت: شهیدان با اخلاص و دیانت جان شیرین خود را که ضامن زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی است فدا کردند تا این انقلاب متصل به نهضت بزرگ حضرت مهدی (عج) شود.

سرهنگ پاسدار دین پرور افزود: ما بر سر سفره ای که شهدا آماده کردند نشسته ایم و اگر رسالت خودمان در رابطه با شهدا را انجام ندهیم فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.

برگزاری همایش رزمی فرهنگی خواهران بسیجی شاهرود



مسئول روابط عمومی حوزه ریحانه الرسول شاهرود از برگزاری همایش رزمی فرهنگی دختران فجرآفرین پایگاه بنت الهدی شهر مجن و حوزه مقاومت بسیج این پایگاه خبر داد.

زینب اکرامی هدف از برگزاری این دوره از مسابقات به صورت همایش را گردهمایی رزمی کاران خواهر بسیجی و بالابردن روحیه نشاط و آمادگی جسمانی آنان عنوان کرد.

بنیه معنوی بسیج باید تقویت شود



کارشناس سیاسی بسیج دامغان در نشست و گردهمایی مربیان عقیدتی سیاسی و سرگروه های صالحین حوزه کوثر دامغان گفت: بنیه معنوی بسیج باید تقویت شود و یک یک آحاد بسیجیان باید از لحاظ ذخیره معنوی و ایمانی به حد مطلوب برسند.

سرهنگ ابوتراب کاتبی با اشاره به عرفان های نوظهور افزود: عرفان های کاذب در قالب عرفان های هندی، آمریکایی، مسیح، یهودی و چینی ظهوز پیدا می کنند.

وی افزود: هدف این فرقه های گسترش رابطه جنسی در بین جوامع به صورت سرسام آوری بوده و آن را یک امر مقدس تلقی می کنند.

حفظ سلامت فضای انتخابات بسیار مهم است



کارشناس سیاسی بسیج دامغان، با تاکید بر حفظ سلامت فضای انتخابات گفت: مردم باید در یک فضای آرام و بدن سراسیمیگ نمایندگان را اننخاب کنند.

حجت الاسلام محمدرضا رائیجی افزود: ضد انقلابها، دشمنان، مخالفان و معاندان همواره در صدد تحریم انتخابات، کاهش مشارکت سیاسی و تحریک افکار عمومی به اغتشاش و بحران هستند.

برگزاری دوره آموزشی بسیجیان میامی



فرمانده حوزه قدس روستای محمد آباد از برگزاری دوره آموزش عادی بسیج در پایگاه آیت الله خامنه ای این روستا خبر داد.

مهدی باباحجیان افزود: این دوره آموزشی با هدف ایجاد انگیزه و آماده کردن زمینه های خدمتگزاری موثر افراد در بسیج شکل می گیرد و به دو صورت حضوری و غیرحضوری در قالب جلسات معرفتی بصیرتی به مدت 40 ساعت اجرا می شود.

برگزاری اردوی آموزشی خواهران بسیجیان دامغان



مسئول آموزش حوزه کوثر دامغان گفت: از برگزاری اردوی آموزشی خواهران بسیجیان دامغان با حضور 200 نفر از اعضای گردان های الزهراء خبر داد.

سیده معصومه شمسی پور هدف از برگزاری این دوره آموزشی را حفظ انسجام و آمادگی بیشتر بسیجیان جهت دفاع از میهن در برابر دشمن عنوان کرد.

توزیع بسته های بهداشتی رایگان در مناطق محروم دامغان



مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان از توزیع بسته های رایگان بهداشتی بین خانواده های محروم روستایی خبر داد.

سعید صالح زاده ضمن اعلام این خبر افزود: در راستای کمک و خدمت رسانی به مناطق محروم روستایی به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان و حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) بسته های بهداشتی شامل (قیچی، چسب، بتادین، باند، انواع قرص، دستکش، گازاستریل، صابون مایع، الکل جامد، رادیو، باطری و ...) بصورت رایگان در بین خانواده های مناطق محروم روستایی توزیع شد.

برگزاری مراسم جشن قرآنی پایگاه امام جواد(ع) شاهرود



مراسم جشن قرآنی و تقدیر از فعالین قرآنی پایگاه امام جواد(ع) حوزه بسیج محلات خاتم الانبیا شاهرود برگزار شد.

در این مراسم که بیش از یکصدو پنجاه نفر از بسیجیان در مسجد جواد الائمه شاهرود حضور داشتند، آیت الله مرتضی اشرفی امام جماعت مسجد و رئیس حوزه علمیه شاهرود در سخنانی با اشاره به اهمیت قرآن در زندگی گفت: قرآن کریم کتاب هدایت انسان ها به سمت کمال می باشد و کاملترین کتاب انسان سازی است.

در پایان این مراسم از 20 نفر از فعالین قرآنی پایگاه با اهدا هدیه و لوح تقدیر تجلیل شد.

دانش آموزان بسیجی از حوزه علمیه شاهرود بازدید کردند



بسیجیان واحد پوینده آیت الله کاشانی بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان شاهرود از حوزه علمیه امام صادق علیه السلام بازدید کردند.

هدف از این برنامه، آشنایی دانش آموزان بسیجی با حوزه علمیه و نحوه درس خواندن در آنجا و آشنایی با نحوه ثبت نام در حوزه علمیه است.