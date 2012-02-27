به گزارش خبرگزاری مهر، نزدیک به 10 روز از مرگ آنتونی شدید، خبرنگار لبنانی‌الاصل حین ماموریت در سوریه به دلیل حمله آسم می‌گذرد.

به همین مناسبت نیویورک تایمز در ستونی به شرح کتاب «خانه سنگی» که بسیاری آن را یک حسب حال می‌نامند، به قلم این نویسنده بزرگ پرداخته است.

در این تحلیل منتقد «شدید» را وقایع‌نویس طراز اول نسل خود در منطقه خاور میانه توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: «رمان وی حاوی لحنی غمگین بوده و بر موضوعاتی چون سیاست، هویت، زیبایی، مهارت و هنر تاملی ویژه دارد. شدید در این اثر، احساسات عمیق و اوج هنر نویسندگی‌اش را به رخ خواننده می‌کشد.

این اثر مهاجرت خانواده‌ شدید از لبنان به اوکلاهاما در اوایل قرن بیستم را روایت کرده و در بخش‌هایی نیز در هم ‌تنیدگی خانواده‌های عرب، محل کار پدرش در لبنان و تلخی یک جامعه مورد ضرب و شتم قرار گرفته را بازگو می‌کند.

دغدغه اصلی نویسنده در «خانه سنگی» نه خشونت، بلکه انسانیت در دنیای عرب و تمدن کهن آن است.

«خانه سنگی» روایتی است که با بهره‌گیری از عناصر متعدد داستان وحدت اثر را به ارمغان می‌آورد؛ درست مانند کاشی‌های منطقه «اوتامن» که نویسنده به آن‌ها توجهی خاص مبذول داشته و در یکی از بخش‌های رمان از این آثار هنری به تفصیل سخن می‌گوید.

در بطن کتاب، صدای رسای خالق اثر به گوش می‌رسد که به خاستگاه خانواده‌اش درست زمانی می‌پردازد که پس از سال‌های مشقت‌بار و دشوار گزارشگری در واشنگتن پست، به ناگاه خود را مردی بهت‌زده از جنگ می‌یابد که دیگر جوان نیست و خانواده‌ای هم تشکیل نداده است.

شخصیت اصلی در کسوت یک آواره عاطفی به «جدیدت مارجایون» شهری نزدیک مرز اسرائیل در لبنان عزیمت می‌کند که در آنجا جد ارشدش خانه‌ای خالی از سکنه را برای وی به ارث گذاشته است.

قهرمان رمان در میان تمسخر همسایگان لبنانی‌اش تصمیم دارد خانه مزبور را دوباره احیا کند؛ زیرا معتقد است این کار به وی آرامش داده و روح لطمه‌خورده‌اش را شفا خواهد بخشید.

در یکی از سطرهای کتاب، شدید اجرای این تصمیم را «جان بخشیدن به آن چه زمانی معنا داشت» می‌خواند.

«آنتونی شدید» روزنامه‌نگار فعال در نیویورک تایمز و خالق اثر «خانه سنگ؛ خاطرات خانه، خانواده و یک خاور میانه بر باد رفته» روز جمعه هفته قبل هنگام تهیه گزارش از مناقشات داخلی سوریه درگذشت.

گفته می‌شود، شدید کتاب «خانه سنگی» را با الهام از سفری در سال 2006 به خانه سابق مادربزرگش در لبنان به رشته تحریر درآورده بود.