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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

محل برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال مشخص شد

محل برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال مشخص شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه 1390 در سالن سرپوشیده کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون به منظور برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون ورزشی صبح امروز دوشنبه به ریاست دبیرکل فدراسیون برگزار شد.

نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون درحالی امروز صبح با حضور کلیه اعضا و به ریاست مهدی محمدنبی برگزار شد که اعضا در خصوص برگزاری این مجمع به بحث و بررسی پرداختند.

برهمین اساس مقرر شد تا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه در سالن فوتسال آکادمی ملی فوتبال برگزار شود و مقدمات برگزاری مجمع از هر حیث به عمل آید.

محمد نبی در این نشست به اعضا تاکید کرد که به مسائل حاشیه‌ای هیچ توجهی نداشته باشند و برای هرچه بهتر برگزار شدن این مجمع به بهترین نحو تلاش کنند.

کد مطلب 1545249

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