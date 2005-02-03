هرگز با هاشمي رقابت نخواهم كرد // اگر هاشمي نيايد حضور من مستقل و بدون تاثير از ايشان خواهد بود // توجه به معيشت و اقتصاد مردم محور اعتماد ملي به مسوولان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهردر قم، مشاور عالي مقام معظم رهبري در امور بين الملل در سخناني در جمع طلاب و فضلاي قمي، با بيان اينكه هاشمي رفسنجاني از اركان نظام است، گفت: اگر هاشمي وارد انتخابات شود هرگز با ايشان رقابت نمي كنم و از او حمايت مي كنم.

دكتر ولايتي كه روز چهارشنبه در حسينيه آيت الله مرعشي نجفي در قم سخن مي گفت، ضمن بر شمردن سوابق هاشمي رفسنجاني در سه پست رياست مجلس، رياست جمهوري و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: رفسنجاني پس از مقام معظم رهبري، تاثيرگذارترين شخصيت در كشور است و من به احترام نظام و كسوت روحانيت مصلحت نمي دانم با ايشان رقابت كنم.

وي افزود: حتي اگر در رقابت با هاشمي پيروز شوم، چه چيزي عايد مصالح نظام مي شود.

دكتر ولايتي اضافه كرد: نظرسنجي ها نشان داده كه هاشمي رفسنجاني از بالاترين و بيشترين اقبال عمومي در جامعه برخوردار است.

وي با بيان اينكه اگر تكليف كانديداي اصولگرايان زودترمشخص شود، او مي تواند با قدرت وارد ميدان شده و راي بيشتري را كسب كند، درعين حال گفت: نظر غالب در شوراي هماهنگي بر اين است كه اگر كانديداي واحد اصولگرايان زودتر معرفي شود، مورد هجوم رقبا قرار مي گيرد.

به گزارش مهر در قم ولايتي، با اشاره به اينكه اين دوره از انتخابات از پيچيدگي خاصي برخوردار است، اظهار داشت: بنده پايبند به ارزش ها هستم و اين را هم براي خوشايند كسي نمي گويم. من احتياج به رياست جمهوري ندارم و براساس تكليف آمده ام و هر چه پيش آيد، من تكليف خود را انجام مي دهم.

وي ادامه داد: من بسياري از زواياي مديريتي هاشمي را تحسين مي كنم. ايشان يك مدير دلسوز و خادم ملت است، اما با اين اوصاف من تحت تاثير ايشان نيستم و مستقل مي آيم.

كانديداي احتمالي جبهه اصولگرايان در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه هر رييس جمهوري كه بيايد بايد كشور را بر اساس چشم انداز20 ساله نظام هدايت كند، گفت: پس از ربع قرن بايد روالي را در پيش گرفت كه هر دولتي مكمل دولت قبلي باشد تا هزينه و وقت مردم و كشور تضييع نشود.

وي همچنين ضمن تاكيد بر لزوم توجه جدي براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور، افزود: اگر اقتصاد و معيشت مردم تامين نباشد، مردم از ما مسوولان بر مي گردند، اما از دين بر نمي گردند.

به گزارش مهر از قم دكتر ولايتي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رابطه شما در انتخابات با شوراي هماهنگي چگونه خواهد بود؟ پاسخ داد: من با شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب مشكلي ندارم ولي در ادامه كار خود با استقلال راي عمل مي كنم و بر اساس مصالح و اهداف از پيش اعلام شده ام يعني خدمت به ملت و مصالح نظام عمل خواهم كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در طول تاريخ روحانيت و علماي شيعه در تمام حركت هاي ضد استعماري و ضد استبدادي نقش فعالي داشته اند، ابراز داشت: براي حفظ ايران راهي جز اين وجود ندارد كه حركت هاي سياسي داخل كشور با محوريت روحانيت باشد زيرا در هر مساله اي كه روحانيت حضور نداشته، به كشور آسيب رسيده است.