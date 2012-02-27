لزوم هوشیاری مردم و مسئولان در مقابل توطئه های دشمن

مسعود قانعی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات مظهر وفاق ملی در حمایت از نظام وتبعیت از ولایت فقیه است، بیان داشت: برگزاری انتخابات سالم برای حضور گسترده مردم ظیفه اصلی مجریان انتخابات است.

وی افزود: برگزاری انتخابات سالم با حضور گسترده مردم، وظیفه اصلی مجریان انتخابات است و باید عملکرد مسئولان در بحث انتخابات، منطبق بر اعتماد سازی و جلب اطمینان مردم باشد.

وی موارد مهم و ضروری که در برگزاری انتخابات مطرح است را پنج معیار اصلی حضور گسترده مردم و ایجاد شور و انگیزش و شادی همراه با آرامش خاطر، رعایت اصل بی طرفی و امانتداری، عدالت محوری، قانون مداری ورعایت حرمت افراد عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به فضای مطلوب و رقابتی کاندیداهای شرق استان در آستانه انتخابات مجلس نهم، بیان داشت: همه اقشار مردم خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه و با نشاط آماده می کنند و هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستان نیز تمهیدات لازم را برای تحقق این امر مهم اندیشیده اند.

فرماندار میناب با اشاره به اینکه انتخابات بدون هیچ مشکلی در این شهرستان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که دشمن بیکار ننشسته و استمرار تلاش دشمنان و عوامل فتنه برای ناموفق جلوه دادن انقلاب و دستاوردهای بزرگ انقلاب، لزوم هوشیاری مردم و مسئولان را مضاعف می کند. ما باید با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و در سایه وحدت ملی و قانون گرایی، نسبت به جلب مشارکت و حضور گسترده مردم تلاش جهادگونه کنیم. زیرا اصل انتخابات حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای است.

قانعی فرد تاکید کرد: مدیران باید منشور اخلاقی در انتخابات را رعایت و با حفظ وحدت و بی طرفی واجرای قانون در انتخابات، همکاری لازم داشته باشند.

360 شعبه اخذ رای در حوزه شرق هرمزگان

فرماندار شهرستان میناب در ادامه گفتگو با مهر از رقابت 11 نامزد انتخاباتی در شهرستانهای میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد خبر داد و گفت: 10 نفر از این کاندیداها مرد و یک نفر زن هستند.

قانعی فرد با ارائه گزارش از حوزه انتخابیه شرق استان اظهار داشت: در پنج شهرستان میناب، رودان، جاسک، بشاگرد و سیریک 360 شعبه اخذ رای که متشکل از 89 شعبه شهری و 271 شعبه روستایی است مستقر و فعالیت خواهد داشت.

وی ادامه داد: شهرستان میناب با 151شعبه اخذ رای بیشترین و شهرستان سیریک با 33 شعبه کمترین آمار را در این حوزه به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: گردهمایی نامزدهای انتخاباتی در این شهرستان برگزار شده و به کاندیداها در خصوص فعالیتهای قانونی ومنشور اخلاقی تذکرهای لازم یادآوری شده است.

وی ادامه داد: کاندیداها باید از تبلیغات غیرمجاز خودداری کنند و از ایجاد تنش بپرهیزند.

ایجاد زمینه رقابتی سالم و قانونمند وظیفه کاندیداها

فرماندار شهرستان میناب با بیان اینکه تعداد 151 شعبه اخذ رأی در شهرستان میناب با هدف جمع‌‌آوری آرا در انتخابات فعال می‌شود بیان داشت: از این تعداد 113 شعبه روستایی و 38شعبه شهری است.

قانعی فرد وی با بیان اینکه قانونگرایی و احترام به قانون یک اصل مهم در انتخابات است، ادامه داد: باید زمینه ایجاد رقابتی سالم و قانونمند در جامعه ایجاد شود زیرا که این امر حضور ومشارکت گسترده آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت که در نهایت منجر به رضایت عمومی وتثبیت پایه های نظام اسلامی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم ما در آستانه یک امتحان الهی در 12 اسفند قرار دارند، اظهار داشت: امیدواریم با تلاش جهادگونه وبا پیروی از منویات مقام عظمای ولایت به عنوان مشعل راه، برگ زرینی از افتخارات میهن اسلامی را در کارنامه تاریخ ایران اسلامی ثبت کنند.

قانعی فرد در ادامه تاکید کرد: اصلی ترین وظیفه مسئولان دربرگزاری انتخابات، قانون گرایی، امانت داری، اجرای عدالت و فراهم کردن زمینه برای حضور گسترده مردم است و باید با بسترسازی مناسب زمینه این حضور حماسی و دشمن شکن را فراهم آوریم.

فرماندار میناب، انتخابات و حضور مردم در آن و در نتیجه مشارکت آنها در مدیریت کشور را از بزرگترین نعمتها خواند که نظام جمهوری اسلامی ایران به ملت خود داده است واین یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

اعتماد سازی وظیفه مجریان انتخابات است

فرماندار شهرستان میناب بیان داشت: وظیفه اصلی مجریان و دست اندرکاران انتخابات ایجاد فضای سالم و اعتمادسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

قانعی فردافزود: انتخابات یک اعلام حضور از طرف مردم برای پشتیبانی از نظام است.

وی اظهار داشت: مردم بزرگوار ما در مقاطع حساس و درمناسبتهای گوناگون هر جا احساس کردند که نظام از طرف دشمن تهدید شده است باحضور میلیونی به حمایت ازنظام برخاستند.

وی بیان داشت: دشمنان با تبلیغات و جوسازی خود در صدد هستند که حضور مردم را زیر 50 درصد جلوه داده و در این زمینه باید دقت نظر داشت و با حضور در انتخابات توطئه آنان را خنثی کرد.

قانعی فرد گفت: داشتن تقوا، تعهد، ولایت‌مداری، عدالت‌محوری و ساده‌زیستی از مهم‌ترین ویژگیهای یک نماینده اصلح است که مردم باید در این راستا تلاش کنند و نامزد اصلح را برگزینند.