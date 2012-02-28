کنترل ناوگان راهیان نور/ جلوگیری از تردد اتوبوسهای فاقد ایمنی

سرهنگ ابراهیم وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستورالعمل ایمنی و استفاده از حمل و نقل کاروان راهیان نور توسط نیروی انتظامی ابلاغ شده است و رانندگان این کاروان موظف هستند موارد ابلاغ شده را رعایت کنند.

وی ادامه داد: استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی و فرسوده برای راهیان نور ممنوع بوده و پلیس از تردد این خودروها در جاده ها جلوگیری کرده و ماموران در پاسگاهها اجازه تردد به این خودروها را نمی دهند.

معاون حمل و نقل پلیس راه با اشاره به اینکه وضعیت اتوبوسهای راهیان نور بهبود یافته است تاکید کرد: هر راننده می تواند در روز 8 ساعت رانندگی کند و در مسیرهای بیش از 8 ساعت باید از راننده کمکی استفاده شود. ضمن اینکه پلیس دفترچه های ثبت ساعت را به دقت کنترل می کند.

