منابع طبیعی در توسعه متوازن نقش تاثیرگذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظعر دوشنبه در دیدار با کارکنان سازمان منابع طبیعی استان قزوین با تأکید بر اینکه توسعه باید متوازن و همه جانبه باشد اظعارداشت: منابع طبیعی از ارکان پیشرفت تلقی می شود و در توسعه پایدار تاثیر مطلوبی دارد.

وی گفت: باید از تمامی ظرفیت ها و توان قانونی خود در بخش منابع طبیعی استفاده کنیم و بهره مندی از تمام این ظرفیت ها می تواند به توسعه استان کمک کند.

استاندار قزوین حفاظت از عرصه ها و مراتع طبیعی را یک ضرورت مهم برشمرد و تصریح کرد: حفاظت از این عرصه به منظور استفاده همگان بویژه نسلهای آینده کشور از مواردی است که منابع طبیعی به خوبی آن را محقق می کند.

این مسئول با بیان اینکه همراهی با توسعه نباید با عبور از مبانی قانونی باشد یادآورشد: منابع طبیعی همواره در مواردی که نیاز به همراهی داشته به خوبی به توسعه استان کمک کرده است.

استاندار قزوین پیشرفت در اجرای قوانین منابع طبیعی و جلوگیری از فعالیت متجاوزان به عرصه عای طبیعی را نیازمند فرهنگ سازی دانست و گفت: برای این فرهنگ سازی باید تلاش بیشتری کرد و از همه ظرفیت های استان بهره برد.

وی بر استفاده از ظرفیت رسانه های استان به منظور اطلاع رسانی مطلوب از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: تلاشها باید منجر به احیاء، حفظ و توسعه متوازن استان شود.

عحم با اشاره به گازرسانی به مناطق کمتر توسعه یافته استان از جمله الموت و طارم گفت: این کار مهم با همکاری و مساعدت منابع طبیعی استان اجرایی شد که در خور تقدیر است.