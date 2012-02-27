به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از نمایش فیلمهای این دوره از جشنواره، 11 مستند در چهار سانس روی پرده سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران میروند.
در سانس اول که از ساعت 10:30 روز سهشنبه (نهم اسفندماه) آغاز میشود، مستندهای "کوچه آلبالو" به کارگردانی کریم فائقیان (38 دقیقه)، زندگی به کارگردانی صمد اسکندری (4 دقیقه)، کنیز- نقاش به کارگردانی رضاواعظپور (9 دقیقه) و استاد محمود جوادیپور به کارگردانی فرانک آرتا (30 دقیقه) به نمایش درمیآیند.
همچنین فیلمهای اتاق سفیدبه کارگردانی سیاوش مقدم (30 دقیقه)، تابلوی آخر به کارگردانی داود قپانوری (15 دقیقه) و دلنوشتههابه کارگردانی سیدمحمود موسوی (17 دقیقه) نیز در سانس دوم (ساعت 14:30 – 13) روی پرده میروند.
زندگی در تصویر به کارگردانی مصطفی رزاقکریمی (43 دقیقه) که زندگی استاد مرتضی ممیز را روایت میکند و 57 به کارگردانی فرشید آذری (42 دقیقه) مستندهایی هستند که در سانس 16:30- 15 اکران میشوند.
براساس این گزارش، دو فیلم شهر در رویای نقاشی به کارگردانی روشنک صدر (52 دقیقه) و داستان سیمرغ به کارگردانی مریم حق پناه (29 دقیقه) نیز در سانس پایانی (18:30 – 17) روی پرده میروند.
بخش فیلم چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر از هفتم تا یازدهم اسفندماه سال جاری در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
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