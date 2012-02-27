جریان انحرافی در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در همایش جبهه متحد اصولگرایان که در اسلامشهر برگزار شد با اشاره به حرکت و عملکرد جریان انحرافی گفت: حرف هایی که از این جریان شنیده می شود حرف های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و مردم نیست. زمانی بحث ملت اسرائیل مطرح می شود و زمانی موضوع ایران در مقابل اسلام را طرح می کنند و ما با توجه به منطق گفتمان انقلاب اسلامی، مخالف این طرز تفکرها هستیم.

وی با بیان اینکه نمایندگان تهران مسائل حوزه انتخابیه اسلامشهر را نیز پیگیری می کنند گفت: همکاران ما در مجلس روزهای چهارشنبه مسائل تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهند که یکی از آن موارد حوزه انتخابیه اسلامشهر است.

این نماینده مجلس در ادامه به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه یک سال پس از عمر مجلس هشتم انتخابات دهم ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: پس از برگزاری انتخابات سال 88، شاهد درگیری هایی بودیم که فتنه گران آن را بوجود آوردند و موضوع تقلب را قبل از اتمام برگزاری مطرح کردند تا بتوانند با زمینه سازی، در جهت ایجاد التهاب در جامعه و در جهت براندازی نظام اسلامی حرکت کنند.

حداد عادل خاطر نشان کرد: پس از اعلام نتایج انتخابات نیز یک عده به خیابانها ریختند، شیشه های بانک ها را شکستند و نا امنی در جامعه را ایجاد کردند که البته ناامنی شکل گرفته بخشی از فتنه گسترده ای بود که طراحی کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف نمایندگان آن بود که مقابل فتنه ایستادگی کنند، گفت: وظیفه ما بود که از کیان انقلاب اسلامی حفاظت و پاسداری کنیم. البته کار فتنه گران به تجمعات پس ازانتخابات ختم نشد آنها سال گذشته پس از تجمع پرشور مردم در 22 بهمن تجمع غیر قانونی در 25 بهمن ماه را هدایت کردند تا اینگونه القا کنند که علاوه بر تحولات در منطقه ایران نیز نیاز به تحول اساسی دارد. این در حالیست که تحولات منطقه از ایران نشئت گرفته است و شعارها و مواضع انقلابیون منطقه تطبیق بالای این موضوع را نشان می دهد.

وی با اشاره به تحرکت و عملکرد جریان انحرافی گفت: حرف هایی که از این جریان شنیده می شود حرف های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و مردم نیست. زمانی بحث ملت اسرائیل مطرح می شود و زمانی موضوع ایران در مقابل اسلام را طرح می کنند و ما با توجه به منطق گفتمان انقلاب اسلامی، مخالف این طرز تفکرها هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ما در مجلس وقت خود را صرف کارهای اصولی کرده بودیم.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به در نظر گرفتن شاخصها برای انتخاب نامزد افزود: جبهه متحد تمام تلاش خود را به کار بست تا افرادی در فهرست قرار گیرند که با فتنه، انحراف و فساد فاصله داشته باشند و امتحان خود را به خوبی پس داده باشند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه خیمه نظام بر اصل ولایت فقیه استوار شده است، افزود: همگان باید تلاش کنیم تا در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. اگر می خواهیم این انقلاب تا ظهور امام زمان پایدار بماند باید در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبات مردم گام برداریم.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی، افزود: چرا دشمنان دیگر جرات نمی کنند به ایران تعرض کنند. به خاطر آنکه شما مردم در صحنه حضور دارید. جنگ فقط به موشک و اسلحه نیست بلکه حضور پرشور مردم نقش تاثیرگذاری را ایفا می کند و توانایی این حضور از حضور نیروهای مسلح بیشتر است.

حداد عادل با بیان اینکه مردم ایران خود به تنهایی از ظرفیت بالایی برای مقابله با تهدیدات برخوردارند، گفت: فقط کافیست به پیشرفت های علمی نگاه کرد. ما امروز توانسته ایم در عرصه های مختلفی همچون انرژی هسته ای پیشرفت های خوبی را به دست آوریم این نشان میدهد که مردم با علاقه به فکر پیشرفت و تعالی کشور خود هستند ضمن آنکه اعقتاد و التزام عملی نیز به مقام معظم رهبری دارند.

وی در پایان سخنانش از مردم درخواست کرد که باردیکر با حضور در انتخابات نقش تاثیر گذار خود را نشان دهند.