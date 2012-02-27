  1. استانها
  2. بوشهر
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

جهانبخش:

1100 سهمیه استخدامی در استان بوشهر برای سال آینده وجود دارد

1100 سهمیه استخدامی در استان بوشهر برای سال آینده وجود دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: سال آینده یک‌هزار و 100سهمیه استخدامی در استان بوشهر خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: اعتماد مردم به نظام و انقلاب باعث بقای نظام شده است و حضور مردم در انتخابات بیش از هر چیز دیگری اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را نشان خواهد داد.

وی به استقلال و ثبات ایران در برابر همه توطئه‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: ایران کشوری مقتدر در سطح منطقه به شمار می‌رود و توسعه اقتصادی، فرهنگی، پزشکی و فرهنگی نمونه‌ای از جلوه‌های کارامدی نظام است.

استاندار بوشهر افزود: سهمیه استخدامی 208 نفر نیروی قراردادی با شرط انتقال به شهرستانها گرفته شده ات و کسانی که آماده انتقال به شهرستانها باشند می‌توانند وضعیت خود را از قراردادی به پیمانی تبدیل کنند.

وی از دریافت 292 سهمیه جدید خبر داد و اضافه کرد: همچنین با 750 مجوز استخدامی برای شهرستانهای استان بوشهر برای سال 91 موافقت شده است.

جهانبخش ادامه داد: با احتساب سهمیه 750 نفری و 350 نفر سهمیه استخدامی در وزارت نفت در مورد اضافه شدن سهمیه لیسانسها به جای فوق لیسانسها سال آینده یک‌هزار و 100 سهمیه استخدامی در استان بوشهر خواهیم داشت.

وی افزود: در مورد اعتراض شرکت کنندگان در آزمون استخدامی وزارت نفت پیگیریهای لازم صورت گرفته و سهمیه 50 درصد نیروی بومی در استان بوشهر برای آزمون استخدامی وزارت نفت محقق شده و به دنبال تحقق سهمیه مانده از سال‌های 85 تا 89 هستیم.

جهانبخش به حفظ سهمیه 455 نفری ایثارگران استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به لحاظ کردن سهمیه جانبازان 25درصد نیز زمینه استفاده از این سهمیه در استان فراهم‌تر شده است.

کد مطلب 1545264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها