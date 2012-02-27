1100 سهمیه استخدامی در استان بوشهر برای سال آینده وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: اعتماد مردم به نظام و انقلاب باعث بقای نظام شده است و حضور مردم در انتخابات بیش از هر چیز دیگری اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را نشان خواهد داد.

وی به استقلال و ثبات ایران در برابر همه توطئه‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: ایران کشوری مقتدر در سطح منطقه به شمار می‌رود و توسعه اقتصادی، فرهنگی، پزشکی و فرهنگی نمونه‌ای از جلوه‌های کارامدی نظام است.

استاندار بوشهر افزود: سهمیه استخدامی 208 نفر نیروی قراردادی با شرط انتقال به شهرستانها گرفته شده ات و کسانی که آماده انتقال به شهرستانها باشند می‌توانند وضعیت خود را از قراردادی به پیمانی تبدیل کنند.

وی از دریافت 292 سهمیه جدید خبر داد و اضافه کرد: همچنین با 750 مجوز استخدامی برای شهرستانهای استان بوشهر برای سال 91 موافقت شده است.

جهانبخش ادامه داد: با احتساب سهمیه 750 نفری و 350 نفر سهمیه استخدامی در وزارت نفت در مورد اضافه شدن سهمیه لیسانسها به جای فوق لیسانسها سال آینده یک‌هزار و 100 سهمیه استخدامی در استان بوشهر خواهیم داشت.

وی افزود: در مورد اعتراض شرکت کنندگان در آزمون استخدامی وزارت نفت پیگیریهای لازم صورت گرفته و سهمیه 50 درصد نیروی بومی در استان بوشهر برای آزمون استخدامی وزارت نفت محقق شده و به دنبال تحقق سهمیه مانده از سال‌های 85 تا 89 هستیم.

جهانبخش به حفظ سهمیه 455 نفری ایثارگران استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به لحاظ کردن سهمیه جانبازان 25درصد نیز زمینه استفاده از این سهمیه در استان فراهم‌تر شده است.