برنامه کادرفنی سپاهان برای موفقیت برابر النصر است/ استراحت اجباری نویدکیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان یکشنبه شب در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی ترکیه برابر حریفی از قزاقستان به پیروزی 5 بر یک دست یافت.

رسول خوروش که همراه این تیم به ترکیه سفر کرده است، انگیزه بالای تمامی بازیکنان این تیم را جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده کادر فنی را ستود و تصریح کرد: بازیکنان تیم سپاهان در اردوی ترکیه و در یک هوای بسیار سرد تمامی مراحل تاکتیکی و تکنیکی مدنظر کادر فنی را با دقت و وسواس زیاد به مرحله اجرا در می‌آورند.

وی در ادامه افزود: "زلاتکو کرانچار" برای اطمینان از بهبود وضعیت مصدومیت عماد محمدرضا و محرم نویدکیا باز هم به آنان استراحت داد تا مهیای دیدار با النصر امارات شوند.

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه کادرفنی تیم سپاهان به خوبی النصر امارات را آنالیز کرده، تمامی برنامه‌ها و اهداف تاکتیکی زرد پوشان را براساس عملکرد تیم النصر امارات به بازیکنان مطرح می‌کند، تا بتوانند در نخستین گام مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی به فکر مسابقات آینده خود باشند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه، طی روزهای آینده به مصاف تیم اسلاویا بلاروس می‌رود که این آخرین بازی آنها در این اردوی آماده‌سازی است.

تیم فوتبال سپاهان ایران در گروه C مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های لخویا قطر، النصر امارات و الاهلی عربستان همگروه است.