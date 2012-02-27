انتخابات صحنه مبارزه با دشمن است/ اجرای پدافند غیرعامل در شرکت گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور فرمانده کل سپاه گفت: صحنه انتخابات صحنه مبارزه با دشمن است زیرا که دشمنان انقلاب اسلامی انتخابات را ابزاری برای از بین بردن انقلاب اسلامی می دانند.



سردار یدالله جوانی در جمع فرماندهان، مدیران و پایوران سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به تقابل نظام سلطه با نظام جمهوری اسلامی افزود: انتخابات همواره مورد توجه نظام سلطه است زیرا که آنان از این امر، به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.



وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88، نشان داد که دشمنان خارجی به واسطه همراهی عوامل فریب خورده داخلی به دنبال به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی و در نهایت از بین بردن آن بودند که به واسطه تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردم، آن توطئه ها به نتیجه نرسید.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه از همه گروه ها و جناح های سیاسی در این دوره از انتخابات نامزد وجود دارد، اظهار داشت: مردم باید با بینش و بصیرت نامزدی را انتخاب کنند که در مقابل نظام سلطه و در دوران فتنه ها دچار استیصال و تردید نشود و همواره مدافع واقعی انقلاب و مردم باشد.



جوانی بر اهمیت این انتخابات تاکید کرد و گفت: نمی‌توان پیش بینی کرد که کدام حزب و گروه سیاسی بیشترین کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تصاحب می‌کند زیرا که میان اصولگرایان شکاف هایی وجود دارد که امکان حضور نامزدهای به ظاهر مستقل را فراهم می آورد.



شوق حضور در رادیومعارف



در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به همت گروه خبر و برنامه های سیاسی، ویژه برنامه "شوق حضور" از آنتن رادیو سراسری معارف پخش خواهد شد.



ویژه برنامه "شوق حضور" به تهیه کنندگی ابوالفضل سلیمانی با هدف تبیین و تهییج مردم برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، با محورهای موضوعی: تأثیر حضور مردم در انتخابات برای ایجاد امنیت داخلی و اقتدار ملی، اهمیت انتخابات در الگودهی به کشورهای اسلامی و نقش مشارکت مردم در تشکیل مجلسی مقتدر، با کارشناسی دکتر عابدینی و دکتر ظهیری، ساعت 21:15 پنجشنبه، یازدهم اسفند ماه 1390 به مدت 85 دقیقه، به صورت زنده از رادیو سراسری معارف پخش خواهد شد.



اجرای پدافند غیرعامل در شرکت گاز قم



مانور یک روزه پدافند غیر عامل با هدف مقابله با نشت گاز و ایجاد حریق در انفجار، در شهر قم برگزار شد.



مهندس محمدی مدیر عامل این شرکت گفت: در این مانور واحدهای عضو کمیته پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران شامل بهره برداری، امداد، تعمیرات، ابزاردقیق، روابط عمومی، حراست، HSE، حمل و نقل و بهداری و بهداشت صنعت نفت قم همکاری داشتند که با سناریوی نشت گاز و ایجاد حریق و انفجار در ایستگاه تقلیل فشار شهری (TBS) در محل پل شهید دستغیب شهر قم برگزار گردید.



مهندس محمدی اجرای این برنامه را در راستای سلسله برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران جهت ایجاد آمادگی، بهبود و ارتقاء عملکرد واحدهای تابعه دانست و اظهار داشت: این مانور با هدف مقابله مناسب با حوادث و کاهش هزینه‌های احتمالی در زمان بحران و شرایط اضطراری بمنظور گازرسانی ایمن و پایدار به شهروندان انجام شد.



دفترچه‌هایی که فاقد کد ملی هستند از اردیبهشت سال 91 از اعتبار خارج می‌شوند



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت با توجه به تمهیداتی که درخصوص حفظ سوابق درمانی بیمه شدگان و تسهیل و دقت بیشتر درارایه خدمات اندیشیده شده است، سریال تمامی دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی عددی ترکیبی، شامل کدملی و کد شعبه صادر کننده درنظر گرفته شده است که مراکز طرف قرارداد ودفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی با توجه به این کد با سرعت و دقت بیشتری اسناد درمانی را مورد بررسی قرار می دهند.



وی گفت برهمین اساس در تمامی دفترچه‌ها باید کد ملی افراد درج شده باشند لذا با توجه به هماهنگی که درتمامی استانهای سراسر کشور صورت گرفته است دفترچه های درمانی تامین اجتماعی که فاقد کد ملی هستند از اردیبهشت سال 91 درمراکز درمانی طرف قرارداد قابل پذیرش نیستند .



موسوی ادامه داد بیمه شدگانی که دفترچه هایشان فاقد کدملی است تا اول اردیبهشت سال بعد مهلت دارند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت به تعویض و چاپ مجدد دفترچه خود اقدام نمایند.



مدیرکل تامین اجتماعی قم این اقدام را در راستای حرکت به سمت تامین اجتماعی الکترونیک دانست که با اجرایی شدن آن بسیاری از هزینه ها و اتلاف وقت ها جلوگیری می شود و دستیابی به حساب انفرادی تک تک افراد تحت پوشش حاصل میشود.



وی در پایان گفت فقط دفترچه هایی که کد ملی درآنها درج نشده شامل این بخشنامه می شوند و سایر دفترچه ها که کد ملی در صفحه اطلاعات اصلی آنها درج شده صرف نظر از تغییر سریال دفترچه معتبر هستند و نیازی به تعویض آنها نیست.



برپایی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ویژه خانواده مددجویان



رئیس اداره فرهنگی تربیتی و قضایی اداره کل زندان‌های استانهای قم در این باره بیان داشت: این نمایشگاه همزمان با آغاز دهه مبارک فجر کار خود را آغاز کرده است



قاسم صفایی افزود: این نمایشگاه که روزانه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعدازظهر برای بازدید خانواده مددجویان باز است، به همت امور فرهنگی زندان باز برپا شده است که در این نمایشگاه بیش از هزار جلد کتاب و نرم‌ افزارهای کامپیوتری با موضوع مذهبی و اجتماعی به نمایش گذاشته شده است.



وی در ادامه افزود: کتاب نقش مهمی در زمینه ارتقای مسائل فرهنگی جامعه داشته و برپایی نمایشگاه‌های کتاب نیز می‌تواند تاثیر زیادی بر روی این مسئله داشته باشد.



وی همچنین به برپایی غرفه نقاشی ویژه کودکان اشاره کرد و بیان داشت: کودکان و نوجوانان با ترسیم نقاشی حرف‌های ناگفته و درد دل‌های خود را خاصه مشکلات ناشی از محبوس شدن پدر خود را روی کاغذ می‌آورند و از این نظر می‌توان نقاشی را زبان گویای آن‌ها قلمداد کرد.



نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله امینی اقامه خواهد شد



قرائت دعای کمیل این هفته حرم مطهر حضرت معصومه(س) توسط مداح اهل بیت(ع) حاج مهدی سلحشور بعد از نماز مغرب و عشاء، زیارت جامعه کبیره توسط حجت الاسلام شهیدی ساعت ۲۲ پنجشنبه شب و دعای ندبه توسط مداح اهل بیت(ع) حاج حسن اخباری صبح جمعه هنگام طلوع آفتاب برگزار خواهد شد.



نیایش سحرگاهی و دعای کمیل نیز بامداد جمعه توسط مداح اهل بیت(ع) میرزا محمدی قرائت خواهد شد و سخنران نیایش صبحگاهی این هفته حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خواهد بود.



همچنین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته به امامت آیت الله ابراهیم امینی و با حضور امت خدا جو در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(ع) اقامه خواهد شد.