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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

آغاز توزیع کارت‌ از امروز؛

آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس 10 اسفند برگزار می‌شود

آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس 10 اسفند برگزار می‌شود

آزمون کتبی پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس 10 اسفند در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و داوطلبان این آزمون می توانند در روزهای 8 و 9 اسفند کارت آزمون خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی پنجمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه 10 اسفند برگزار می شود.

داوطلبان می توانند در روزهای 8 و 9 دوشنبه و سه شنبه با مراجعه به سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

نتایج اولیه قبول شدگان مرحله اول آزمون در اردیبهشت ماه 91 اعلام می شود و پس از آن آزمون شفاهی و مصاحبه ساختارمند برای پذیرفته شدگان مرحله اول برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف پذیرش دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی‌های بالا در رشته پزشکی اعلام کرده است.

کد مطلب 1545271

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