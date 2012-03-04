ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر از تشکیل ستاد سرمایه گذاری بخش تعاون با اولویت واگذاری کارخانجات و برخی از موسسات سودده با محوریت اتاق تعاون خبر داد و گفت: برخی از اعضای این ستاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و اتاق تعاون خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: همچنین تعاونی ها، اتحادیه های تخصصی و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه نیز از دیگر اعضای این ستاد هستند.

عظیمی با تاکید بر اینکه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری از مهم ترین اهداف تشکیل این ستاد است، افزود: پس از شناسایی فرصت ها، واگذاری به بخش تعاون صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول در بخش تعاون، ادامه داد: در حال حاضر مدیرعامل شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) اعلام آمادگی کرده است که برخی از شرکتهای این مجموعه را به تعاونی ها واگذار کند.

وی خاطر نشان کرد: جلسه ای در این زمینه تشکیل شد و آنها اعلام کردند که آمادگی دارند تا کارخانجات خوبی را به بخش تعاون واگذار کنند. در مورد واگذاری تعاونی های حمل و نقل و برخی شرکت های صنعتی به تعاونی ها و اتحادیه ها نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

به گفته عظیمی، بحث مهم دیگر مطرح شده در این بخش این است که برنامه ریزی شد تا اولویت ها در واگذاری شرکت ها و کارخانجات با محوریت تعاونی ها دنبال شود.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: به صورت کلی تاکنون هسته اولیه ستاد سرمایه گذاری بخش تعاون تشکیل شده است و سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز علاقه مند به حضور در این ستاد و قرار دادن فعالیت محوری در بخش تعاون است.

وی با اعلام اینکه این ستاد کاملا در راستای فعالیتهای مردمی حرکت خواهد کرد، تصریح کرد: به دلیل مردمی بودن و حضور 100 درصدی مردم در تعاونی ها، محدودیت های فعالیت خصوصی و دولتی در تعاونی ها وجود ندارد و مردم می توانند به راحتی وارد جریان سرمایه گذاری شوند.

عظیمی همچنین از تشکیل نشستهای ماهیانه در این ستاد خبر داد و گفت: اتاق های تعاون و اتحادیه ها در کمیته های تخصصی این ستاد فعالیت خواهند کرد. پیگیری امور تعاونی ها در اقتصاد ملی نیز بخش دیگری از اقدامات ستاد خواهد بود.

به گزارش مهر، یکی از برنامه های عبدالرضا شیخ الاسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، برنامه ریزی برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه شستا به تعاونی ها و اتحادیه ها بود که از این طریق می توان گفت که زمینه های تحقق وعده وی در حال فراهم شدن است.

البته وی به صراحت اعلام کرده بود که تصمیم گرفته است تا "شستا" را "یکتا" کند و شرکت ای این مجموعه را در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار دهد. وی معتقد بود از این طریق می توان به گسترش فعالیت تعاونی ها در کشور امیدوار بود.