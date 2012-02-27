تبلت گوگل به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، اریک اشمیت برای اولین بار در ماه دسامبر به عرضه این تبلت با برند گوگل اشاره کرد. این تبلت می تواند نقشه گوگل را برای ایجاد فضای یکپارچه سخت افزاری و نرم افزاری توسعه دهد.

این تبلت جدید که قیمت آن 199 دلار اعلام شده، دارای نمایشگری هفت اینچی بوده و تحت سیستم عامل اندروید 4.0 است. بالاتر بودن کیفیت نمایشگر و سطح سیستم عامل می تواند این تبلت را در رتبه بالاتری از "کیندل فایر" آمازون که به محبوب ترین تبلت هفت اینچی جهان تبدیل شده، قرار دهد.

بر اساس گزارش وایرد، فراتر از طرحهای داخلی، گوگل با شرکتهای HTC و سامسونگ نیز در زمینه تولید گوشی های هوشمند نکسوس همکاری دارد، این فعالیتها نشان می دهند گوگل در تلاش است تا خود را به شرکتی تبدیل کند که تمامی محصولاتش، از سیستم عامل گرفته تا نرم افزار و سخت افزار را خود به تنهایی تولید کند، استراتژی که مدتها است در شرکت رقیب گوگل، یعنی اپل در حال اجرا است.