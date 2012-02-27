به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی ظهر دوشنبه در همایش زنان، طلایه‌‌دار عرصه حضور اظهار داشت: استقلال در هر کشوری هزینه سنگینی دارد و ملت ما این هزینه را با تقدیم فرزندان خود در راه دین پرداخت و بقای اسلام و کشور را بیمه کرد که در این راه اصفهان با 23 هزار و 500شهید جلودار حرکت ملت است.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی میدان نبرد دیگری برای حفظ انقلاب و اسلام است زیرا دنیا همانند انتخابات 88 برای انتخابات مجلس نیز توطئه‌های فراوانی برنامه‌ریزی کرده است.

کاندیدای اصولگرای مجلس در اصفهان با بیان اینکه امروز انقلاب و نظام در مقطعی است که حضور همگانی، همه جانبه، گسترده و معنادار مردم در انتخابات ضروری است، تصریح کرد: شهرهای کوچک با وجود زمینه رفاهی و اشتغالی کمتر همواره برای شرکت در انتخابات گوی سبقت را از شهرهای بزرگ ربوده‌اند و در حمایت از نظام الگویی برای دیگر شهرها بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حضور در انتخابات یک اصل اساسی است، تصریح کرد: مهم‌تر از حضور در انتخابات، انتخاب فردی شایسته برای نظام است و ملت ایران با حضور پرشور خود در انتخابات مانند همیشه نشان می‌دهد که همواره هوشیار و در صحنه دفاع از انقلاب حاضر است.

نادرالاصلی ادامه داد: نیمی از جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند و هدایت‌گر و حمایت کننده مردان که نیمی دیگر از جامعه را تشکیل می‌دهند نیز زنان هستند بنابریان حضور و حمایت آنها در انتخابات مانند همیشه نقش مهمی در سربلندی کشور عزیزمان دارد.