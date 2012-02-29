یثربی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش نمایشنامه‌ای با نام "اسکار 2012" هستم. که تا به حال 4 صحنه آن به پایان رسیده‌است. قصد دارم این نمایش را سال 91 در مجموعه ایرانشهر روی صحنه ببرم. البته قبلا برای اجرا در ایرانشهر متن دیگری را ارائه داده بودم که احتمالا این اثر را جایگزین آن می‌کنم.

وی افزود: این نمایش در ارتباط با پیش‌زمینه‌ها و ریشه‌یابی مسائل اجتماعی پشت پرده اسکار و واکنش مردم ایران از ابتدای ساخته شدن فیلم "جدایی نادر از سیمین" تا اکران فیلم و پس از آن دریافت جوایز متفاوت از فستیوال‌های مختلف و در پایان دریافت جایزه اسکار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

یثربی ادامه داد: همچنین این نمایش، واکنش رسانه‌های داخلی و خارجی و واکنش مردم داخل و خارج از کشور و واکنش بازیگران و هنرمندان ایرانی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. این اثر نمایشی درباره دریافت یک جایزه چند صدایی است و به تفاوت واکنش ایرانی‌های داخل و خارج از کشور اشاره می‌کند.

کارگردان "چنگیزخان" گفت: این نمایش درباره اصغر فرهادی نیست بلکه در ارتباط با یک کارگردان ایرانی است که موفق به دریافت جایزه اسکار می‌شود. و به این مسئله اشاره دارد که یک جایزه جهانی چه تاثیرات فرامتنی در روحیه مردم ایران از لحاظ جامعه‌شناسی و روان شناسی می‌تواند داشته باشد.

وی تاکید کرد: این نمایش 8 بازیگر اصلی و 5 بازیگر فرعی دارد. تلاش کردم نمایشی مستند بر اساس واقعیت بنویسم و چندین روش مواجه با این رویداد را مورد بررسی قرار دهم. این نمایشنامه را با الهام از "دشمن مردم" هنریک ایبسن می‌نویسم.

وی درباره اجرای"چنگیز خان" که در جشنواره تئاتر فجر در بخش مهمان روی صحنه رفته بود توضیح داد: تقاضای درخواست اجرای این نمایش را به تئاتر شهر داده ام که احتمالا شهریور ماه و بعد از پایان ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود. البته زمان دقیق اجرا هنوز مشخص نشده است.