پدر و پسر تولید "پدر و پسر" را آغاز می کنند

علی اکبرثقفی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: مراحل پیش تولاید این فیلم سینمایی به زودی به پایان می رسد. بازیگران و عوامل اصلی فیلم مشخص شده اند که به زودی نامشان را اعلام می کنم. "پدر و پسر" قطعا 25 فروردین در تهران کلید می‌خورد.

"پدر و پسر"یک فیلم اجتماعی است که عکس موضوع فیلم "مرگ کسب و کار من است" از فضایی شهری برخوردار و نقش خانواده در این فیلم اهمیت خاصی دارد.

تا کنون حضورشراره سروش به عنوان طراح صحنه و لباس، محسن دارسنج طراح گریم، کارن همایونفر سازنده موسیقی متن، فاطمه ثقفی منشی صحنه، بابک اعطا مدیر برنامه‌ریزی، امیر فراهانیان مدیر تدارکات،علیرضا احمدی‌کیا مدیر تولید ومستانه مهاجرتدوین‌گر در این فیلم قطعی شده است.

"مرگ کسب و کار من است" اولین ساخته امیر حسین ثقفی است که چندی پیش در سینماهای کشور اکران شده بود.

