حمایت بیش از 60 نماینده طلاب از کاندیداتوری علی لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه یکشنبه در منزل پدری علی لاریجانی و با حضور حجت‌الاسلام جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران انجام شد، حجت‌الاسلام داود نمازی نماینده طلاب و فضلای استان قم به بیان چگونگی کاندیداتوری لاریجانی از قم پرداخت و گفت: در دوره هشتم انتخابات مجلس جریان‌های اصولگرای قم به این نتیجه رسیده بودند که برای رشد و توسعه و آبادانی این استان نیاز به حضور یک شخصیت ملی در جایگاه نمایندگی مردم قم است.



وی ادامه داد: این جریان‌ها با بررسی شخصیت‌‌های مختلف، لاریجانی را به مراجع تقلید و اعضای جامعه مدرسین پیشنهاد دادند و برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی مراجع عظام اقدام به دعوت از لاریجانی برای کاندیداتوری از قم کردند و لاریجانی هم به لحاظ احترام به نظر مراجع و جامعه مدرسین و گروه های اصولگرای استان از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شد.



تخریب‌ها کار انسان‌های بی‌هویت است



حجت‌الاسلام نمازی ضمن تقدیر از انتقال حوزه انتخابیه لاریجانی از تهران به قم، به تخریب‌های صورت گرفته علیه لاریجانی اشاره کرد و گفت: این تخریب‌ها را قبل از آنکه متوجه لاریجانی بدانم تخریب حوزه و مرجعیت و جامعه مدرسین می‌دانم.



وی ادامه داد: به نظر می‌رسد گروهی بی‌هویت درصدد هستند که استوانه‌های علمی و سیاسی حوزه را از بین ببرند. کسانی که ادعا می‌کنند مراجع تقلید تحت فشار، از لاریجانی حمایت کردند به مراجع و جامعه مدرسین توهین می‌کنند و عدالت آنها را زیرسئوال می‌برند که در پاسخ به این افراد باید گفت ما هر چه گروه فشار در چنته داشتیم دو دستی تحویل مخالفان داده‌ایم.



وی گفت: البته مراجع بصیر، آگاه و عادل و نیز اعضای جامعه مدرسین تحت تاثیر این حرف‌ها قرار نگرفتند.



حجت‌الاسلام نمازی با محکوم کردن تندروی در بین طلاب گفت: اینها برخلاف نظر مقام معظم رهبری که فرمودند "هر کسی که سوار قطار انقلاب است، انقلابی است مگر خودش بخواهد به اصرار پیاده شود" می‌خواهند افراد انقلابی را با زور و اصرار از قطار انقلاب پیاده کنند.



نماینده طلاب و فضلای استان قم به برخی نامه‌های نوشته شده به نام طلبه‌ها که در آن به یکی از نامه‌های حضرت امام در مورد اعضای جامعه اشاره کرد و گفت: این نامه برای یک مقطع خاص زمانی بوده و ملاک، نامه بعدی حضرت امام است که در آن خواستار جذب طلبه‌ها به جامعه مدرسین شدند و فرمودند که اگر جذب آقایان نشوید جذب اسلام آمریکایی خواهید شد.



وی اظهار داشت: این کارها مثل اقدام جریانات دوم خردادی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 76 است که آنها نیز همین نامه را در شب آخر تبلیغات انتخاباتی آن سال برای تخریب جایگاه جامعه مدرسین منتشر کردند و اکنون سئوال ما این است که چطور این آقایان هم مشرب و همفکر اصلاح طلبان شدند!



حجت‌الاسلام نمازی از نمایندگان طلاب خواست که ضمن تبیین صحیح مطالب در دفاع از جایگاه مرجعیت و جامعه مدرسین اقدام به جلوگیری از کارهای تخریبی توسط برخی افراد کنند و در این زمینه گفت: کسانی که دیگران را تخریب می‌کنند برای آینده نظام و حوزه خطرناک هستند زیرا این افراد معدود به هشدارهای بزرگان حوزه و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از تندروی توجه نمی‌کنند.



وی ادامه داد: وقتی مقام معظم رهبری از طلبه‌های جوان درخواست می‌کنند که دیگران را تخریب نکنند، این افراد خودشان را انقلابی می‌دانند و این سئوال پیش می‌آید که اگر این افراد تندروی نمی‌کنند پس مصداق کلام و سخن مقام معظم رهبری چه کسانی هستند؟



تخریب دیگران خلاف شرع است



در ادامه حجت‌الاسلام آهنگران نماینده طلاب دماوند و فیروزکوه با اشاره به برخی ویژگیهای لاریجانی اظهار داشت: لاریجانی هم از نظر شخصیتی و هم از لحاظ اصالت دارای ارزش و شرافت است که در طول چهار سال نمایندگی در مجلس خدمات فراوانی به مردم استان قم ارائه کرد.



وی با بیان اینکه حضور لاریجانی در مجلس موجب آبروی بیشتر قم است، تاکید کرد: لاریجانی اولین نماینده قم است که در کسوت رئیس مجلس فعالیت می‌کند.



حجت‌الاسلام آهنگران خطاب به تخریب کنندگان گفت: لاریجانی از نظر مختلف دارای فضل است و چرا رئیس مجلس را تخریب می‌کنید؟



وی با ذکر خاطره‌ای از دوران فرماندهی‌اش در یکی از بخش‌های سپاه پاسداران اظهار داشت: برخی افراد که در گذشته خود را خط امام می‌دانستند امثال حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مهدوی کنی را خارج از خط امام می‌دانستند از این رو همیشه شخصیت‌های دینی و اسلامی را تخریب می‌کردند.



وی با انتقاد از برخی افراد که نمایندگان طلاب را از اعلام حمایت از لاریجانی منع می‌کردند گفت: چطور شما اقدام به تخریب و اهانت می‌کنید ولی ما نمایندگان نباید از کاندیدایی که مورد تائید جامعه مدرسین است حمایت کنیم؟



به گفته حجت‌الاسلام آهنگران تخریب وجهه دیگران خلاف شرع و خلاف نظر امام و رهبری و مراجع تقلید است.



حجت‌الاسلام قلی‌پور نماینده طلاب بهشهر نیز در این جلسه با انتقاد از تخریب علیه لاریجانی تاکید کرد: انتخاب لاریجانی از سوی جامعه مدرسین به حق بوده و نمایندگان طلاب نیز از این تصمیم جامعه مدرسین حمایت می‌کنند.



هدف دشمنان کم‌فروغ کردن انتخابات است



علی لاریجانی در این جلسه واردات بی‌رویه را از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: نقطه ضعف اقتصاد در ضعف مدیریت کلان اقتصادی است و بی ثباتی در قیمت‌ها نتیجه همین بی‌تدبیری‌هاست.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در زمینه حل مشکلات اقتصادی باید آگاهانه و حساب شده حرکت کرد چراکه در مسائل اقتصادی جای آزمون و خطا نیست.



لاریجانی برخی از نابسامانی‌های اقتصادی را نتیجه اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: ما این مسئله را در مجلس پیش بینی کرده بودیم از این رو گفتیم که این طرح باید در مدت زمان 5 سال اجرا شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی، فناوری هسته‌ای و... مرهون پایداری و همت مقام معظم رهبری است.



وی حل مسائل فرهنگی را در گرو همکاری بیشتر اسلام شناسانی که از طریق حوزه علمیه رشد یافته‌اند دانست و در مورد سیاست خارجی کشور گفت: ما در سیاست خارجی نسبتا موفق بوده‌ایم. البته شاید در تاکتیک‌ها اشکالاتی وجود داشته باشد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل روز که دشمنان به آن دامن می‌زنند را اختلاف بین شیعه و سنی عنوان کرد و در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دشمنان به دنبال این هستند که انتخابات مجلس کم فروغ برگزار شود.



وی با بیان اینکه در مجلس هشتم تلاش زیادی برای رشد زمینه دینی در جامعه انجام شده است، تصریح کرد: در این راستا بیش از 200 میلیارد تومان به توسعه حوزه‌های علمیه اختصاص پیدا کرد