قدردانی شهروندان عباس آباد از مهر البرز/ درهای کتابخانه باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حدود یک ماه و نیم پیش بود که خبرگزاری مهر خبری را مخابره کرد مبنی بر اینکه "ساعت کاری یک کتابخانه⁯ عمومی که در شهرک عباس⁯آباد محمدشهر واقع است، برای چندمین بار از دو شیفته بودن، به یک شیفت کاری کاهش یافت و شهروندان و خصوصاً دانشجویان و محصلان این شهرک را دچار سردرگمی و نارضایتی کرد". ⁯

پس از درج این خبر خوشبختانه مقرر شد که روال کاری این کتابخانه عمومی از تک شیفت بودن به دو شیفت کاری تغییر کند و این کتابخانه بتواند از ساعت 8صبح تا 19به شهروندان عباس⁯آبادی خدمت⁯رسانی کند.

برطرف شدن این مشکل موجب آن شد تا برخی از معتمدین محلی و قشر محصل این شهرک از خبرگزاری مهر قدردانی کنند.

آرش عباسی، از جوانان دانشجوی عباس⁯آباد در همین باره به خبرنگار مهر گفت: از خبرگزاری مهر به خاطر پوشش خوب اخبار استان و به خصوص شهر محمدشهر سپاسگزاریم.

وی افزود: خوشبختانه پس از اینکه خبر کاهش ساعت کاری و تک شیفت شدن کتابخانه عمومی امام علی(ع) عباس⁯آباد توسط خبرگزاری مهر انتشار پیدا کرد مسئولان لطف کردند و این مشکل برطرف شد و در حال حاضر این کتابخانه به صورت دو شیفت کار می⁯کند.

این دانشجو اضافه کرد: نارضایتی ما از تعطیلی شیفت دوم به خاطر آن بود که بسیاری از محصلان و دانشجویان در ساعات قبل از ظهر در مراکز آموزشی حضور دارند و فقط در ساعات بعد⁯ازظهر می⁯توانند در کتابخانه حضور پیدا کنند و به مطالعه بپردازند.

کتابدار این کتابخانه نیز توضیح داد: کتابخانه عمومی امام علی(ع) که تنها کتابخانه عموی این شهرک است در سال1384افتتاح شد.

جمیل سلجوق گفت: این کتابخانه در ابتدا مورد توجه اهالی عباس⁯آباد قرار نگرفت و فقط توانست 238عضور را جذب خود کند ولی خوشبختانه امروز بالغ بر 1800عضو ثابت دارد.

این کتابدار گفت: ما هنوز نیازمند نگاه مسئولین و خیرین هستیم تا بتوانیم رونق بیشتری را به فرهنگ کتابخوانی بدهیم.

وی همچنین از خواستار آن شد تا کتاب⁯های این کتابخانه بیشتر شود.

به گفته این کتابدار کتاب⁯های مورد علاقه برخی مراجعه کنندگان به این کتابخانه، در کتابخانه وجود ندارد و این مراجعه کنندگان ناگزیر می⁯شوند تا به کتابخانه⁯ها یا کتاب⁯فروش⁯های دیگر نقاط مراجعه کنند.

عباس⁯آباد شهرکی قدیمی با جمعیت بالغ بر 17هزارنفر و در شهر محمدشهر کرج واقع شده است.

