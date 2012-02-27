قدردانی شهروندان عباس آباد از مهر البرز/ درهای کتابخانه باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حدود یک ماه و نیم پیش بود که خبرگزاری مهر خبری را مخابره کرد مبنی بر اینکه "ساعت کاری یک کتابخانه عمومی که در شهرک عباسآباد محمدشهر واقع است، برای چندمین بار از دو شیفته بودن، به یک شیفت کاری کاهش یافت و شهروندان و خصوصاً دانشجویان و محصلان این شهرک را دچار سردرگمی و نارضایتی کرد".
پس از درج این خبر خوشبختانه مقرر شد که روال کاری این کتابخانه عمومی از تک شیفت بودن به دو شیفت کاری تغییر کند و این کتابخانه بتواند از ساعت 8صبح تا 19به شهروندان عباسآبادی خدمترسانی کند.
برطرف شدن این مشکل موجب آن شد تا برخی از معتمدین محلی و قشر محصل این شهرک از خبرگزاری مهر قدردانی کنند.
آرش عباسی، از جوانان دانشجوی عباسآباد در همین باره به خبرنگار مهر گفت: از خبرگزاری مهر به خاطر پوشش خوب اخبار استان و به خصوص شهر محمدشهر سپاسگزاریم.
وی افزود: خوشبختانه پس از اینکه خبر کاهش ساعت کاری و تک شیفت شدن کتابخانه عمومی امام علی(ع) عباسآباد توسط خبرگزاری مهر انتشار پیدا کرد مسئولان لطف کردند و این مشکل برطرف شد و در حال حاضر این کتابخانه به صورت دو شیفت کار میکند.
این دانشجو اضافه کرد: نارضایتی ما از تعطیلی شیفت دوم به خاطر آن بود که بسیاری از محصلان و دانشجویان در ساعات قبل از ظهر در مراکز آموزشی حضور دارند و فقط در ساعات بعدازظهر میتوانند در کتابخانه حضور پیدا کنند و به مطالعه بپردازند.
کتابدار این کتابخانه نیز توضیح داد: کتابخانه عمومی امام علی(ع) که تنها کتابخانه عموی این شهرک است در سال1384افتتاح شد.
جمیل سلجوق گفت: این کتابخانه در ابتدا مورد توجه اهالی عباسآباد قرار نگرفت و فقط توانست 238عضور را جذب خود کند ولی خوشبختانه امروز بالغ بر 1800عضو ثابت دارد.
این کتابدار گفت: ما هنوز نیازمند نگاه مسئولین و خیرین هستیم تا بتوانیم رونق بیشتری را به فرهنگ کتابخوانی بدهیم.
وی همچنین از خواستار آن شد تا کتابهای این کتابخانه بیشتر شود.
به گفته این کتابدار کتابهای مورد علاقه برخی مراجعه کنندگان به این کتابخانه، در کتابخانه وجود ندارد و این مراجعه کنندگان ناگزیر میشوند تا به کتابخانهها یا کتابفروشهای دیگر نقاط مراجعه کنند.
عباسآباد شهرکی قدیمی با جمعیت بالغ بر 17هزارنفر و در شهر محمدشهر کرج واقع شده است.
نظر شما