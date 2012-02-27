نامزدهای صلح نوبل مشخص شدند/ افشاگر و نخست وزیر زندانی هم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در میان نامزدها نفراتی چون "هلموت کهل" صدراعظم اسبق آلمان، "برادلی مانینگ" نظامی آمریکایی که اطلاعات محرمانه پنتاگون را در اختیار ویکی لیکس قرار داد و "بیل کلینتون" رئیس جمهور اسبق آمریکا دیده می شوند.

علاوه بر این افراد نام "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر سابق اوکراین که هم اکنون در زندان به سر می برد نیز دیده می شود.

هلموت کهل به دلیل تلاشهایش برای اتحاد آلمان شرقی و غربی و مانینگ به دلیل اقدامش در سال 2010 برای افشای اطلاعات محرمانه، نامزد دریافت این جایزه شده اند.

نکته جالب آنکه برادلی مانینگ نیز هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند.

یولیا تیموشنکو،بیل کلینتون، برادلی مانینگ، و هلموت کهل

خبرگزاری فرانسه نیز با مخابره این خبر اعلام کرد : همانند هر سال تعدادی نامزد معمولی و تعدادی تازه وارد، تعدادی معروف و تعدادی ناشناس دیده می شوند که از چهار گوشه جهان انتخاب شده اند.

در میان نامزدها 188 فرد و 43 سازمان دیده می شود که شمار نامزدهای دریافت صلح نوبل را به 231 نامزد رسانده است.

به نوشته دیلی تلگراف، هزار نفر در سراسرجهان در انتخاب نامزدهای صلح نوبل شرکت دارند که درمیان اعضای پارلمانها و دولتها، استادان دانشگاه و تعدادی از موسسات بین المللی وجود دارند.

موسسه نوبل برای بیش از 50 سال نام نامزدهای دریافت جایزه را به صورت محرمانه نگاه می داشت اما افرادی که به عنوان نامزد انتخاب می شوند آزاد بودند که این مطلب را به اطلاع دیگران برسانند.