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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

حمیدرضا فولادگر:

شرکت در انتخابات حق اجتماعی تمام آحاد ملت

شرکت در انتخابات حق اجتماعی تمام آحاد ملت

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: افراد متدین رای دادن را تکلیف می‌دانند و افرادی که به حقوق اجتماعی معتقدند رای دادن را حق مسلم خود می‌داند و بین حق و تکلیف دعوایی مطرح نیست چرا که شرکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر ظهر دوشنبه در همایش زنان، طلایه‌‌دار عرصه حضور اظهار داشت: موقعیت برتر ایران در صحنه جهانی سبب افزایش دشمنی‌با نظام ما شده و پیروزی‌های اخیر کشورهای مسلمان بر احساس خطر استعمارگران درباره گسترش انقلاب اسلامی ایران افزوده است.

وی افزود: بنابراین امروز شرایط روز کشور در عرصه داخلی و خارجی به واسطه موقعیت حساس نظام در دنیا و گسترش بیداری اسلامی حساس‌تر از گذشته است.

این کاندیدای اصولگرای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم برای دفاع از نظام هیچ‌گاه کم نگذاشته‌اند و این موضوع را در راهپیمایی بی‌نظیر 22 بهمن امسال شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد:  اکثر جمعیت را نسل جوان تشکیل می‌دادند که برخی از آنها بعد از انقلاب به دنیا آمده‌اند و این نشان ‌دهنده رویش، زایش و جوشش انقلاب است، چرا که این انقلاب پاسخی به ندای فطرت درونی انسان‌هاست وبه سبب همین فطری بودن هرگز به سمت خمودی و سستی نمی‌گرود و همواره استوار و پابرجا می‌ماند.

فولادگر تصریح کرد: این وظیفه ماست که مجلسی را تشکیل دهیم که قوی‌تر، کارآمدتر، اصولگراتر از مجلس هشتم باشد و نمایندگان نیز باید به مسائل روز کشور آشنا بوده و برنامه‌ای مدون برای حل مشکلات کشور داشته باشند زیرا اگر مجلس تقویت شود قوای دیگر را هم تقویت می‌کند.

کد مطلب 1545289

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