شرکت در انتخابات حق اجتماعی تمام آحاد ملت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر ظهر دوشنبه در همایش زنان، طلایهدار عرصه حضور اظهار داشت: موقعیت برتر ایران در صحنه جهانی سبب افزایش دشمنیبا نظام ما شده و پیروزیهای اخیر کشورهای مسلمان بر احساس خطر استعمارگران درباره گسترش انقلاب اسلامی ایران افزوده است.
وی افزود: بنابراین امروز شرایط روز کشور در عرصه داخلی و خارجی به واسطه موقعیت حساس نظام در دنیا و گسترش بیداری اسلامی حساستر از گذشته است.
این کاندیدای اصولگرای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم برای دفاع از نظام هیچگاه کم نگذاشتهاند و این موضوع را در راهپیمایی بینظیر 22 بهمن امسال شاهد بودهایم.
وی ادامه داد: اکثر جمعیت را نسل جوان تشکیل میدادند که برخی از آنها بعد از انقلاب به دنیا آمدهاند و این نشان دهنده رویش، زایش و جوشش انقلاب است، چرا که این انقلاب پاسخی به ندای فطرت درونی انسانهاست وبه سبب همین فطری بودن هرگز به سمت خمودی و سستی نمیگرود و همواره استوار و پابرجا میماند.
فولادگر تصریح کرد: این وظیفه ماست که مجلسی را تشکیل دهیم که قویتر، کارآمدتر، اصولگراتر از مجلس هشتم باشد و نمایندگان نیز باید به مسائل روز کشور آشنا بوده و برنامهای مدون برای حل مشکلات کشور داشته باشند زیرا اگر مجلس تقویت شود قوای دیگر را هم تقویت میکند.
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