انتخابات مانور سیاسی ملت/ مشارکت گسترده شاه کلید موانع پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی "امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد."

با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت، تبلور اراده و خواست مردم است.

حضور پرشور مردم در انتخابات پشتوانه نظام است

روز جمعه 12 اسفند انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و فرصتی است مغتنم تا مردم بنا به وظیفه قانونی در این انتخابات شرکت کنند.

محسن اسماعیل پور یک شهروند پلدختری در این رابطه به خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مردم خواستار تامین حقوق فردی و اجتماعی خود هستند، افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو نشان دهنده هوشمندی مردم برای دخالت در سرنوشت خود بوده و این حضور پشتوانه نظام است.

یک معلم پلدختری نیز انتخابت را نماد بارز مشارکت سیاسی دانست و اظهار داشت: شرکت گسترده مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود یک تکلیف و برای حفظ اصل نظام یک ضرورت است.

وی همچنینی خواستار هوشیاری مردم در انتخاب کاندیدای اصلح شد و افزود: مردم با انتخاب افراد با کفایت، مدیر، آگاه به مسائل روز و کاردان فردی را به مجلس خواهند فرستاد که وکالت را به نفع مردم در خانه ملت پیگیری کرده و از قانونگذارانی نباشد که قانون شکن باشد.

کسی را باید انتخاب کرد که منافع مردم را در برابر مراکز قدرت و ثروت ذبح نکند

وی تصریح کرد: کسی را باید انتخاب کرد که از تخریب و وابستگی به قدرت و ثروت سالاری به دور باشد و منافع مردم را در برابر مراکز و کانون های قدرت و ثروت ذبح نکند.

یک استاد دانشگاه نیز حرف او را پی می گیرد و می گوید: مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم هرچه با شکوهتر باشد اقتدار و استحکام و دوام و قوام نظام را درپی خواهد داشت و با توجه به اتحاد و همدلی که بین مردم و مسئولان وجود دارد ملت هوشیار ایران اسلامی با حضور میلیونی خود در این انتخابات حماسه دیگری خلق خواهند کرد.

وی افزود: نماینده ای را باید انتخاب کرد که در راستای تامین رفاه مردم گام بردارد و همواره بر پایداری، استقلال و آزادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید داشته باشد.

هشدار نسبت به وعده های دروغین برخی کاندیداها

وی تصریح کرد: فردی که به نمایندگی مردم برگزیده می شود باید مسئولیت بسیار خطیر و سنگین نمایندگی را سبک نشمارد و آن را برای منافع اطرافیانش و هم طایفه اش هزینه نکند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نماینده نباید تنها در مقام لفظ و زبان مردم را مورد تکریم و ارزش قرار دهد، تصریح کرد: نماینده مردم باید حق شناسی مردم در حضور در صحنه و مشارکت در انتخابات را ارج نهاده و این امر را با حق کشی پاسخ ندهد.

این شهروند پلدختری ادامه داد: نماینده مردم نباید با وعده های دروغین و دروغگویی و ریا و قبیله گرایی سیاسی سلامت و صداقت را محو و از سوگندی که در آغاز نمایندگی یاد کرده انحراف پیدا کند.

نماینده مجلس باید در برابر زیاده خواهی های غرب ایستادگی کند

یک دانشجوی پلدختری نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها به دشمنان و جهانیان ثابت کرده است که حضور و شرکت مردم در پای صندوقهای اخذ رای به واسطه عشق و علاقه آنان به نظام است لذا دانشجویان مانند سایر اقشار جامعه با درک حساسیت این روز انتخابات به صورت گسترده در انتخابات شرکت خواهند کرد.

وی افزود: مردم نماینده ای را انتخاب می کنند که پدیده تورم را بزداید و بیکاری جوانان دانش آموخته را رفع کند و فسادهای مالی که گاهی خبر آن در رسانه ها بازتاب می یابد را پیگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه نماینده مجلس باید در برابر زیاده خواهی های غرب ایستادگی کند، ادامه داد: یک نماینده باید بستر بیشتر آبادگری ایران و استان را فراهم آورد.

وی ادامه داد: آنچه حائز توجه است این است که رسیدن به اقتصادی شکوفا در لرستان و پلدختر یکی از مهم ترین انتظارات مردمی است که می خواهند نمایندگان برگزیده شان این مسایل را مورد توجه داشته باشند.

مردم در انتخابات حضور پرشور خواهند داشت

یک فعال عرصه خبر و روزنامه نگاری در پلدختر نیز به خبرنگار مهر گفت: رسانه ها باید با پرهیز از جانبداری از گروه و یا اشخاص خاص صرفا مشوق مردم در حضور حداکثری پای صندوق های رای باشند و مردم و نامزدها را به رسالت و وظایف خطیر خود آگاه کنند.

احسان مهرابی خبرنگار روزنامه اطلاعات افزود: دشواریها و تنگناهایی که هم اکنون مردم با آن مواجه هستند یکی دو تا نیست که بخشی از آن به اقتصاد آسیب پذیر کشور مرتبط است.

وی با تاکید بر اینکه باید نمایندگانی به مجلس فرستاد که به بخش تولید و صنعت کشور اهمیت دهند، ادامه داد: نمایندگان مردم باید به بخش کشاورزی و صنعت توجه ویزه ای داشته باشند تا فضای کار و اشتغال در کشور و استان گسترده تر شود.

این فعال مطبوعاتی همچنین با تاکید بر ضرورت مشارکت در انتخابات، گفت: مردم در انتخابات حضور پرشور خواهند داشت و چنانچه در میان نامزدهای انتخاباتی کسانی باشند که به گفتار خود و به قولی که به مردم می دهند پایبند باشند مورد اقبال مردم قرار خواهند گرفت.

مشارکت گسترده خنثی کننده تحریم ها

وی افزود: برای گزینش چنین نمایندگانی مردم باید با چشمان باز و آگاهی وبصیرت پای صندوق های رای بروند.

مهرابی همچنین به ویژگیهای کاندیدای اصلح اشاره کرد و گفت: نماینده ای که از بینش لازم برخوردار است و با وظایف نمایندگی کاملا آشناست و از صلاحیت علمی و سیاسی و فرهنگی بهره مند است بهتر می تواند در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطالبات مردم را پیگیری کند.

یکی دیگر از شهروندان پلدختری به اهمیت این دوره از انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: در شرایط موجود که کشور مورد تحریم اقتصادی دولتهای غربی قرار گرفته و فشارها همه سویه بر کشورمان وارد شده است در پرتو وحدت، همدلی و هماهنگی می توان در مقابل تهدیدات و تحریم ها ایستاد.

وی اظهار امیدواری کرد که مردم در انتخابات ضمن کشارکت حداکثری در راستای خنثی کردن توطئه های دشمنان، بهترین ها را برگزینند تا چهار سال آینده از انتخابی که به عمل آورده اند راضی باشند.