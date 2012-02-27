امروز ارزش یک رای بالاتر از پرتاب موشک به سوی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر دوشنبه در نشست بصیرتی و روشنگری که به همت کانون فرهنگی هنری عتیق در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد، افزود: امروز همه مردم وظیفه دارند در انتخابات پیش رو حضور گسترده داشته باشند.

وی، دور کردن جوانان و نوجوانان از خط ولایت و تشیع را مهم ترین هدف دشمنان عنوان کرد و افزود: دشمنان زخم خورده انقلاب سعی دارند با ایجاد تفرقه بین نیروهای کارآمد نظام، کشور را دچار چالش کنند.

سهندی با اشاره به اینکه کوتاهی کردن در این برهه از زمان عواقب سنگینی را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: اگر خواستار حفظ امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و سربلندی اسلام هستیم باید روز 12 اسفند ماه جاری پای صندوق های رای حضور پیدا کنیم.

وی پیروی از منویات ولایت فقیه را عامل مهم پیروزی نظام و خنثی شدن دشمنان آن دانست و ابراز کرد: جوانان و نوجوانان ایران اسلامی باید همواره گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشند، چرا که پیروی از ایشان در طول 33 سال گذشته باعث خنثی شدن بسیاری از توطئه های شوم دشمنان شده است.

سهندی گفت: امروز دشمنان اسلام فهمیده اند که دیگر با جنگ سخت نمی توان در مقابل ایران اسلامی ایستاد، بنابراین با گسترش و رواج مواد مخدر و بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه سعی در انحراف جوانان و نوجوانان و در نهایت ضربه زدن به نظام را دارند.

وی افزود: جوانان و نوجوانان باید همواره با تاسی و الگوگیری از ائمه معصومین (ع) و با افزایش بصیرت دینی و سیاسی خود، به دشمنان اسلام اجازه هیچ گونه توطئه ای را ندهند.