شرکت در انتخابات سپر دفاعی کشور در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی ظهر دوشنبه در همایش زنان، طلایه‌‌دار عرصه حضور اظهار داشت: نتیجه مجاهدتها، جان‌فشانیها و خون‌هایی که در در نهضتهای مختلف یک‌صد ساله ایران ریخته شد وقوع انقلابی متفاوت با انقلابها و حکومت‌های رخ داده در سطح جهان بود.

وی افزود: نتیجه انقلابی که با خون شهدا آبیاری شده بود، تشکیل حکومت اسلامی از دست‌رفته در صدر اسلام و بازگشت مجدد این حکومت به دامن امت اسلامی و جهان اسلام بود.

عضو جبهه متحد اصولگرایان اصفهان تاکید کرد: سقوط فرعون‌های منطقه نیز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رخ داد اما ۳۰ سال وقفه‌ای که تا آغاز بیداری اسلامی در منطقه ایجاد شده به سبب این بود که مردم مسلمان دنیا منتظر بودند ببینند، آیا ملت ایران در برابر فشارهای نظام سلطه تسلیم می‌شود یا خیر و وقتی استقامت ایران را در برابر این نظام دیدند مردم منطقه نیز برای برپایی عدالت بر پایه اسلام خواستند.

وی رای مردم را سپر دفاعی در برابر دشمنان اسلام و قرآن دانست و تاکید کرد: شرکت در انتخابات قرار گرفتن در برابر نظام سلطه و مقابله با آن است و هر رای ملت تیری است که از سلاح ایمان وتقوا خارج می‌شود و به چشم دشمنی می‌خورد که قصد ندارد عزت و سربلندی اسلام و ملت ایران را ببیند که این ارزش معنوی رای است.

طلایی ادامه داد: جنگ نظامی گذشته اکنون به جنگ سیاسی مبدل شده و همان‌طور که بانوان در آن موقع درپشت جبهه رزمندگان را پشتیبانی می‌کردند و گاهی نیز حضوری فعال در جبهه داشتند در جنگ سیاسی امروز نیز باید دوش به دوش مردان در انتخابات شرکت کنند تا با رای خود نظام سلطه را مایوس و از دستیابی به اهداف خود نا امید کنیم.

وی با بیان اینکه خدمات ارائه شده برای بانوان در شهر اصفهان کم است، گفت: شرایط جامعه سبب شده بانوان به بیماریهای گوناگون جسمی وروحی مانند پوکی استخوان زودرس و افسردگی دچار شوند بنا بر این باید برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم زیرا زن سکان‌دار نظام خانواده است.

عضو جبهه متحد اصولگرایان اصفهان اضافه کرد: زنان اصفهانی فضایی مناسب برای ورزش، تفریح، و مطالعه آزادانه ندارند و این حق مسلم آنهاست که پردیسهایی شبیه تهران برای آنها ایجاد شود تا از اوقات خود به بهترین نحو استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی مجلس باید ایجاد معنویت و اخلاق در جامعه باشد، تصریح کرد: شهر بدون اخلاق و معنویت و امنیت با وجود زیبایی ظاهری ارزشی ندارد و تقویت نظام خانواده نیز بسیار مهم است زیرا مواردی مانند ایجاد اشتغال نیز در آن نهفته است.