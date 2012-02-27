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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

در نشست خبری عنوان شد؛

اخذ رأی به صورت مکانیزه/ 146 هزار رای اولی در استان تهران

اخذ رأی به صورت مکانیزه/ 146 هزار رای اولی در استان تهران

مدیر ثبت احوال استان تهران افزود: امسال برای اولین بار در تمامی شعب اخذ رای در استان تهران و سراسر کشور رای گیری به صورت سیستمی و مکانیزه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد قشمی در نشست خبری که عصر دوشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه در شهر تهران 3251 صندوق اخذ رای مستقر خواهد شد، گفت: تمامی اطلاعات مربوط به احراز هویت به منظور اخذ رای و تطبیق با شماره ملی و کارت شناسایی از طریق نرم افزار انجام شده و اطلاعات افراد مورد تایید قرار می گیرد.

به گفته وی، 547 نفر در تهران مورد تایید قرار گرفته اند و مردم می توانند به منظور رفع مشکلات شناسنامه ای برای اخذ رای به شعب سازمان ثبت احوال و همچنین 33 دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

مدیر ثبت احوال استان تهران گفت: هیئت اجرایی در تهران، شمیرانات، اسلامشهر و شهر ری مستقر شده اند و برای جمعیت 14 هزار نفری زرتشتیان انتخابات متمرکز در تهران برگزار می شود.

به گفته وی، جمعیت ارامنه 32 هزار نفر در کل کشور است که سه نفر کاندیدا دارند و همچنین کلیمیان نیز 8 هزار نفر در کل کشور هستند که آنها نیز دو نفر در انتخابات کاندیدا دارند.

قشمی تاکید کرد: آشوریان و کلدانی ها نیز 14 هزار نفر جمعیت دارند که 4 نفر از آنها در انتخابات شرکت می کنند.

مدیر ثبت احوال استان تهران گفت: در این هفته ادارات سازمان ثبت احوال به صورت شبانه روزی فعال هستند تا بتوانند شناسنامه هایی را که برای تعویض و یا صدور المثنی تا هفته گذشته درخواست شده اند، برای انتخابات آماده کنند.

وی در مورد افراد واجد شرایط در انتخابات نیز اظهار داشت: افراد بالای 18 سال یعنی متولدین 12/12/72 به قبل می توانند در انتخابات شرکت کنند. همچنین 146 هزار نفر رای اولی در استان تهران وجود دارد.

قشمی در مورد جعل شناسنامه نیز گفت: در این دوره برای اولین بار است که اطلاعات جمعیتی در شعب اخذ رای با شماره ملی و سریال شناسنامه و همچنین خود فرد تطبیق داده می شود و با این روش می توان گفت که در این دوره از انتخابات با شرایطی که وجود دارد هیچگونه تخلفی صورت نگیرد.

کد مطلب 1545302

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