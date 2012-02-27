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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

محمدی در گفتگو با مهر:

کاندیداها به جای جنجال از برنامه های خود برای مجلس بگویند

کاندیداها به جای جنجال از برنامه های خود برای مجلس بگویند

عضو جبهه پایداری با تاکید بر اینکه کاندیداهای انتخابات مجلس باید به جای جنجال از برنامه های خود برای مجلس نهم بگویند، گفت: نمایندگان در بدو ورود به مجلس هم باید به مردم قول دهند تا پایان دوره 4 ساله بر اصول و آرمان های خود باقی خواهند ماند.

جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: یکی از مواردی که به اسلام و انقلاب لطمه می زند رودربایستی گروهها و افراد با یکدیگر است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس اگر بدون هیچ تعارفی با هم گفتگو کنند و نظرات خود را بیان کنند و حرف حق را بزنند مطمئنا در جهت منافع ملی حرکت خواهند کرد.

مدیر کل دفتر امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: البته باید در حمایت از حق جانبداری کرد نه اینکه در برابر حق ایستادگی و مقاومت کرد.

وی که از کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه پایداری در این دور از انتخابات است، درباره ویژگی های کاندیداهای معرفی شده این گروه گفت: 21 نفر از کاندیداهای جبهه پایداری مدرک دکترا دارند و 5 نفر مهندس و 18 نفر هم استاد دانشگاه هستند و از اکثر آنان از توان علمی خوبی برخوردارند. این فهرست تایید آیت الله مصباح را با خود همراه دارد به طوری که ایشان درباره این فهرست گفتند" رعایت مبانی دینی و اصول انقلاب اسلامی و قراردادن حجت شرعی در انتخاب و تهیه فهرست جبهه پایداری ستودنی است".

محمدی معتقد است: کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم باید به جای جار و جنجال، به شکل منطقی با مردم سخن بگویند و از برنامه های خود صحبت کنند و در پایان دوره نمایندگی هم عملکرد خود را به قضاوت مردم بگذارند.

وی ادامه داد: البته نگاه به عقب و اینکه کاندیداها مروری به شعارها و برنامه های خود داشته باشند در این مسیر می تواند کمک کننده باشد، به طوریکه خود را بسنجند که تا چه میزان با اصول و آرمانهایی که با آن وارد مجلس شده اند، تطبیق دارند.

کد مطلب 1545303

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