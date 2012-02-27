کاندیداها به جای جنجال از برنامه های خود برای مجلس بگویند

جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: یکی از مواردی که به اسلام و انقلاب لطمه می زند رودربایستی گروهها و افراد با یکدیگر است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس اگر بدون هیچ تعارفی با هم گفتگو کنند و نظرات خود را بیان کنند و حرف حق را بزنند مطمئنا در جهت منافع ملی حرکت خواهند کرد.

مدیر کل دفتر امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: البته باید در حمایت از حق جانبداری کرد نه اینکه در برابر حق ایستادگی و مقاومت کرد.

وی که از کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه پایداری در این دور از انتخابات است، درباره ویژگی های کاندیداهای معرفی شده این گروه گفت: 21 نفر از کاندیداهای جبهه پایداری مدرک دکترا دارند و 5 نفر مهندس و 18 نفر هم استاد دانشگاه هستند و از اکثر آنان از توان علمی خوبی برخوردارند. این فهرست تایید آیت الله مصباح را با خود همراه دارد به طوری که ایشان درباره این فهرست گفتند" رعایت مبانی دینی و اصول انقلاب اسلامی و قراردادن حجت شرعی در انتخاب و تهیه فهرست جبهه پایداری ستودنی است".

محمدی معتقد است: کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم باید به جای جار و جنجال، به شکل منطقی با مردم سخن بگویند و از برنامه های خود صحبت کنند و در پایان دوره نمایندگی هم عملکرد خود را به قضاوت مردم بگذارند.

وی ادامه داد: البته نگاه به عقب و اینکه کاندیداها مروری به شعارها و برنامه های خود داشته باشند در این مسیر می تواند کمک کننده باشد، به طوریکه خود را بسنجند که تا چه میزان با اصول و آرمانهایی که با آن وارد مجلس شده اند، تطبیق دارند.