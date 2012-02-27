ثبت 487 ولادت در هر شبانه روز/ 10 اسم برتر دختران و پسران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد قشمی در نشست خبری عصر دوشنبه افزود: شناسنامه مکانیزه در حال حاضر برای افراد بالای 15 سال و همچنین افراد 30 ساله ای که برای تعویض شناسنامه خود اقدام می کنند صادر خواهد شد به طوریکه تاکنون 297 هزار شناسنامه مکانیزه در استان تهران صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای افراد بالای 15 سال فراخوان صادر نشده است گفت: افرادی که شناسنامه آنها مفقود می شود و یا آنهایی که به منظور تغییر نام و نام خانوادگی مراجعه می کنند نیز شامل صدور شناسنامه مکانیزه می شوند.

قشمی در مورد کارت ملی هوشمند گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده از 6 ماهه دوم سال 91 کارت هوشمند برای تمامی افراد صادر خواهد شد.

مدیر ثبت احوال استان تهران در مورد اطلاعات جمعیتی در 11 ماه گذشته گفت: 163 هزار و 614 نفر طی این مدت به جمعیت استان تهران اضافه شده است به طوریکه 82 هزار و 794 نفر پسر و 79 هزار و 820 نفر نیز دختر بوده است و بر اساس آمارها یک درصد به جمعیت موالید کشور نسبت به سال گذشته اضافه شده است.

وی تاکید کرد: در مقابل تولد هر 100 دختر 105 پسر متولد شده است.

قشمی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود 487 نفر در شبانه روز متولد شده اند گفت: طی 11 ماه گذشته در استان تهران در هر ساعت 20 نفر به دنیا آمده اند.

وی به آمار فوتی ها اشاره کرد و افزود: 16 هزار و 21 نفر طی 11 ماه گذشته در استان تهران فوت کرده اند به طوریکه آمار فوتی ها در هر شبانه روز 181 نفر و در هر ساعت نیز 7 نفر بوده است.

قشمی در مورد آمار ازدواج گفت: طی این مدت 91 هزار و 359 نفر در استان تهران ازدواج کرده اند که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

مدیر ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه 28 هزار و 386 واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده است گفت: آمار طلاق نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.

وی در مورد تغییر نام خانوادگی نیز اظهار داشت: همچنین طی این مدت 10 هزار و 522 مورد تغییر نام خانوادگی و هزار و 628 مورد نیز تغییر نام به ثبت رسیده است.

قشمی به فراوانی نامها نیز اشاره کرد و گفت: 212 هزار و 179 تنوع نام برای پسران و 250 هزار و 843 تنوع نام برای دختران ثبت شده است و در مجموع از ابتدای تاسیس سازمان ثبت احوال تاکنون 463 هزار نام به ثبت رسیده است.

به گفته وی از ابتدای تاسیس سازمان ثبت احوال یعنی از سال 1297 تاکنون 52 میلیون و 184 هزار و 2 سند ولادت برای پسران و 50 میلیون و 313 هزار و 314 سند ولادت برای دختران تنظیم شده است.

قشمی افزود: 10 اسم برتر دختران طی 11 ماه گذشته به ترتیب فاطمه، ستایش، زهرا، نازنین زهرا، هستی، ریحانه، سارینا، رها، باران و هلیا بوده است.

به گفته مدیر ثبت احوال استان تهران اسامی امیرعلی، امیرحسین، محمد طاها، ابوالفضل، علی، محمد مهدی، امیرمحمد، حسین، امیرمهدی و محمدرضا 10 اسم برتر پسران در 11 ماه گذشته بودند.

وی تاکید کرد: میانگین سنی ازدواج دختران 22 سال و پسران نیز 26 سال به ثبت رسیده است.