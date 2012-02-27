بیش از 900 هزار نفردر استان مرکزی واجدشرایط رای دادن هستند

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 900 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند افزود: درانتخابات مجلس نهم متولدین 12 اسفند ماه سال 1372 و قبل از آن می توانند شرکت کنند.

وی افزود: ارائه شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن اجباری است و هر دو نمونه شناسنامه دست نویس (جلد قرمز) و شناسنامه مکانیزه جهت حضور در انتخابات دارای اعتبار است.

وی گفت: تمامی واجدین شرایط تا قبل از زمان برگزاری انتخابات می‌توانند ضمن مراجعه به ادارات ثبت احوال استان جهت عکس دار کردن شناسنامه اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی بیان کرد: کلیه ادارات ثبت احوال استان تا پایان برگزاری انتخابات آماده ارائه خدمات سجلی به واجدین شرایط شرکت در انتخابات هستند.

چقایی افزود: کلیه افرادی که شناسنامه آنها با توجه به آراء دادگاه‌ها و هیات‌های حل اختلاف نیاز به تغییر یا تعویض دارد و افرادی که محل صدور شناسنامه آنها با شهرستان محل درخواست مطابقت ندارد، پیش از انتخابات به ادارات ثبت احوال مراجعه نکنند تا در زمان انتخابات شناسنامه در اختیار آنها باشد.

وی افزود: 82 هزار رای اولی در استان مرکزی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند.