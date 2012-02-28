جراحی لیزری برای افزایش قدرت بینایی/ زندگی با چشمان عقاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که فردی دارای چشمانی مشابه چشم عقابها باشد، اجسامی که مستقیما در مسیر چشمها قرار دارند را بزرگتر از حد معمول می بیند؛ همچنین رنگها درخشش بیشتری داشتند و از طیفهای باورنکردنی برخوردار بودند.

دانشمندان هرچه اطلاعات بیشتری درباره قدرت بینایی عقابها به دست می آورند، شگفت زده تر می شوند و این در حالی است که به لطف پیشرفت تکنولوژی اکنون دستیابی به برخی از توانایی های دید عقابها برای انسان امکان پذیر شده است، اما برخی دیگر را تنها باید تصور کرد.

چشمهای عقاب

میدان دید عقابها و اکثر پرندگان شکاری چهار تا پنج برابر بیشتر از انسان است. به گفته محققان دانشگاه مریلند، دو ویژگی در ساختار کره چشمهای این پرندگان قدرت باورنکردنی دید را در آنها به وجود آورده است، اولین ویژگی وجود لایه متراکم تری از سلولهای مخروطی شکل ردیاب نور در شبکیه چشم است که به این شکل قدرت پردازش جزئیات در چشم عقابها افزایش پیدا می کند.

دوم اینکه فرورفتگی پشت کره چشم عقابها عمیق تر از چشم انسان است، این حفره وظیفه ردیابی نور را از مرکز میدان دید به عهده دارد. بعضی از محققان باور دارند عمیق بودن این حفره به این پرندگان شکاری امکان می دهد از چشمان خود به عنوان یک لنز تله برای بزرگنمایی استفاده کنند.

در کنار این توانایی ها عقابها از دید رنگی بسیار عالی برخوردارند و رنگها را شفاف تر از انسان می بینند، می توانند میان طیفهای رنگی به خوبی تفاوت قائل شده و طیف فرابنفش را ببینند. با این همه هیچ راهی وجود ندارد که بتوان فهمید در چشم عقابها این رنگها به چه شکلی دیده می شوند. درست مانند این است که فردی بخواهد رنگ یک گوجه فرنگی را برای فردی که از نوزادی نابینا بوده است، توضیح دهد.

زندگی با میدان دید 5 برابر انسان

در صورتی که انسان قدرت دید عقابها را داشت در زندگی روزمره وی از قبیل خواندن نمایشگر رایانه یا روزنامه ها و یا یافتن بطری شیر در قفسه یخچال، تغییری ایجاد نمی شد، اما درک انسان از جهان و نحوه استفاده از چشمها به طور قطع تغییر پیدا می کرد، زیرا چشم عقابها ابزار اصلی شکار به شمار می رود و کاربردی متفاوت از چشم انسانها دارد.

علاوه بر دیدن بهتر دوردستها و طیف رنگی وسیعتر، میدان دید انسان با داشتن چشمانی مانند عقاب دو برابر می شد. در صورتی که چشمها مانند چشم عقاب در زاویه 30 درجه ای از میان صورت قرار داشت میدان دید انسان به 340 درجه افزایش پیدا می کرد و افراد می توانستند پشت سرشان را نیز ببینند، ویژگی که برای شکارچی بودن بسیار حیاتی است.

با داشتن چنین چشمهایی انسان برای دیدن اجسام باید به صورت مداوم سر خود را حرکت دهد تا منظره مورد نظرش در مقابل حفره پشتی کره چشم قرار گیرد. پس از مشاهده موضوع مورد نظر فرد می تواند برای تخمین سرعتی که برای رسیدن به موضوع نیاز دارد از ترکیب نقطه دید هر دو چشم استفاده کند.

حداکثری شدن توانایی های انسان

بلند پرواز بودن عقابها آنها را به دیدی قدرتمند تر از انسان نیازمند می کند اما ویژگی های فیزیکی انسان باعث می شود که در بهترین حالت قدرت دیدی برابر 10 از 20 یا 8 از 20 داشته باشند. داشتن قدرت دید طبیعی به این اندازه بالا معمولا در میان افراد نادر است اما دانشمندان دانشگاه روچستر در تلاشند با انجام جراحی لیزری قدرت دید انسانها را به 10 از 20 یا بالاتر برسانند و به این شکل دقت دید آنها را در محدوده ای میان دید انسان و عقاب قرار دهند.

بر اساس گزارش لایو ساینس، این محققان از حسگرهای ویژه ای برای ردیابی اختلالات دید انسان استفاده کرده و از اطلاعات به دست آمده برای ایجاد نقشه ای از خطاهای چشم انسان استفاده می کنند. سپس با استفاده از این نقشه تکنیکهای جراحی متناسب با خطاهای شناسایی شده به کار گرفته خواهند شد تا قدرت دید انسان به اندازه دید عقاب قوی شود.