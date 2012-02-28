"عقلانیت و آگاهی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در سالهای اخیر و از منظری فلسفی در بحث آزادی اراده مورد توجه فلاسفه بوده بررسی آن با جبرگرایی بوده است.

رهیافت هاجسون در این کتاب با رهیافتهای فلسفی دیگر به آزادی اراده متفاوت است. رهیافت فلسفی هاجسون درصدد است تا میان آزادی اراده و عقلانیت و آگاهی انسانی نسبت برقرار کند.

بر این اساس آگاهی و عقلانیت باعث می شود تا انسان دارای آزادی اراده باشد. می توان میان این رهیافت و آنچه که علم به ما درباره جهان ارائه می دهد نسبتی برقرار کرد.

علوم نیز به انسان چیزهایی درباره جهان می گوید. همچنین علم دلالتهایی برای انسان درخصوص پاسخگویی نسبت به رفتارهایش ارائه می دهد.

این کتاب با عنوان "عقلانیت+ آگاهی= آزادی اراده" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.